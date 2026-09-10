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Sandro Alex e Ratinho Junior reúnem 300 prefeitos e defendem que Paraná não seja entregue a uma aventura

Encontro celebrou projeto de continuidade do grupo político que reúne PSD, MSD, Republicanos, Avante, Democrata e as federações União Progressista e PSDB – Cidadania

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
10/09/2026 às 15h23
Sandro Alex e Ratinho Junior reúnem 300 prefeitos e defendem que Paraná não seja entregue a uma aventura
Evento reuniu mais de 300 prefeitos e centenas de vereadores do Estado. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, e o governador Ratinho Junior (PSD) participaram nesta quarta-feira (9) de um jantar em Curitiba com mais de 300 prefeitos e centenas de vereadores do Estado. O encontro político celebrou o projeto de continuidade do grupo político representado pela coligação A Mudança Continua, que reúne PSD, MSD, Republicanos, Avante, Democrata e as federações União Progressista e PSDB - Cidadania.

Sandro Alex disse que a verdadeira transformação de uma cidade ou estado acontece a partir da expansão de um projeto bem sucedido. Ele defendeu a gestão austera, com planejamento e voltada a investimentos públicos que é uma marca do PSD.

“Eduardo Pimentel deu continuidade ao governo municipal de Rafael Greca, que foi aplaudido e saudado pela sua história na Catedral de Curitiba nessa semana. Eu represento a continuidade do Ratinho Junior, que tem 80% de aprovação. Esse projeto do nosso grupo tem resultados econômicos e sociais concretos. Não podemos perder a chance de manter o ritmo”, disse.

"Eu tenho trabalho prestado, eu conheço cada município do Paraná. Essa semana recebi a mensagem do prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, Jean Cardoso, com uma avaliação da nossa gestão da cidade. E assim eu tenho recebido relatos de inúmeros prefeitos. Nosso time está trabalhando arduamente nessa eleição porque defendemos essa unidade, uma gestão municipalista e continuar a ter no Palácio Iguaçu alguém que seja amigo das prefeituras”, complementou.

Ele ainda destacou os maiores programas de pavimentação urbana e rural e defendeu os convênios do Estado. O Paraná alcançou nos dois últimos anos o recorde de investimentos públicos de sua história, mantendo, ao mesmo tempo, a melhor capacidade de pagamento do Brasil (Capag A), que é um indicador de saúde financeira do governo federal.

“Nos últimos dias eu estive em Guaratuba e nosso time foi ovacionado. E agora os nossos adversários vão nas cidades com segurança porque passam nas nossas obras. E eles ainda vão desmerecer esse trabalho. Mas o PSD tem um trabalho voltado para as pessoas, chegamos no melhor Índice de Gini da nossa história, na melhor educação da América Latina, no pleno emprego e na quarta maior economia. Isso é trabalho. Não é discurso de internet. E não foi ao acaso”, arrematou.

Já Ratinho Junior afirmou que essa campanha representa mais que a sua continuidade. "Não seria justo com o Paraná ter um governante que pegou uma mensagem do presidente da República no seu celular e deu para um jornalista. Isso não é coisa de gente séria. Não seria justo deixar o Estado nas mãos de alguém que fala que defende a direita e ajuda Flávio Dino a chegar ao Supremo Tribunal Federal”, afirmou. “Não to trabalhando para o Sandro Alex por vaidade, não é para alimentar ego, como é para os adversários".

Ele também destacou que o Paraná não merece alguém que optou por outro estado para ser candidato. “Essa pessoa não ama o Estado. Essa é a diferença. Nós nunca fizemos do Paraná a nossa segunda opção. E digo isso também em nome dos nossos amigos prefeitos. O Paraná sempre foi a única opção das nossas vidas”, disse o governador.

Ele também celebrou as conquistas recentes. “Conseguimos fazer o maior programa de casa própria do Brasil, o melhor programa de segurança alimentar nas escolas, levamos filhos de trabalhadores humildes para estudar no Canadá, nos EUAs, na Nova Zelândia, na Inglaterra, investimos R$ 7 bilhões para tirar a poeira das cidades e estamos pavimentando 480 estradas rurais. Isso não pode se perder por uma aventura”, disse Ratinho Junior.

"Nós temos condições morais de pedir o voto para o eleitor paranaense, diferente de alguns que muitas vezes têm que chegar envergonhados em cidades que não conhecem, ou que inventam nome porque não conhecem o Paraná. Essa é a nossa diferença. Essa continuidade é importante para o Paraná continuar a ser o melhor lugar melhor para se viver”, afirmou Ratinho Junior.

Também participaram do evento o vice-governador Darci Piana, o candidato a vice-governador Rafael Greca (MDB), por vídeo, os candidatos ao Senado Alexandre Curi (Republicanos) e Cristina Graeml (PSD), o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Marcel Micheletto, e mais de 300 prefeitos de todas as regiões.

Foto: Divulgação
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