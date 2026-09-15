Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma sequência de dias marcados por temporais e grandes volumes de chuva, o Paraná terá alguns dias de tempo mais tranquilo. O céu ainda deve permanecer carregado de nuvens em boa parte desta semana, mas a chuva mais significativa dá uma trégua antes de retornar no sábado (19). Na próxima semana, as instabilidades continuam e devem ganhar força na quarta-feira (23).

As previsões do Simepar indicam um comportamento semelhante em praticamente toda a região, envolvendo cidades do Norte Pioneiro e Campos Gerais. Os próximos dias serão nublados, e a chuva retorna no sábado, continua no domingo (20) e perde intensidade no começo da próxima semana. A quarta-feira, porém, chama a atenção pelos volumes previstos, que podem superar os 40 milímetros em diferentes municípios.

Em Wenceslau Braz, por exemplo, a previsão aponta 22,8 mm no sábado e outros 23 mm no domingo. Já para quarta-feira, o acumulado previsto sobe para 47,3 mm, o maior entre os três períodos analisados.

Situação semelhante aparece em Santana do Itararé, onde são esperados 22,3 mm no sábado, 20,4 mm no domingo e 47,2 mm na quarta-feira. Em Siqueira Campos, os volumes previstos são de 25,4 mm, 20 mm e 41,7 mm, respectivamente.

Jacarezinho pode receber 16,7 mm no sábado e 26,8 mm no domingo, antes de chegar a 38 mm na quarta-feira. Para Jaguariaíva, a previsão indica 21,5 mm, 25 mm e 37 mm nos mesmos dias.

Arapoti é uma das cidades que fogem um pouco do padrão. O município tem previsão de 24,5 mm no sábado e 29,5 mm no domingo, enquanto o volume projetado para quarta-feira é menor, de 24 mm.

Temperaturas voltam a subir

Enquanto a chuva não retorna, a segunda metade desta semana será marcada por uma recuperação gradual das temperaturas.

A tendência indicada para a região é de manhãs mais frias nesta quarta (16) e quinta-feira (17), com mínimas próximas dos 13°C, enquanto as máximas ficam entre 24°C e 25°C. Na sexta-feira (18), os termômetros começam a subir com mais força e podem chegar aos 27°C.

Com a volta da chuva no sábado, a previsão ainda indica temperaturas mais elevadas, próximas dos 28°C durante a tarde. No domingo, a instabilidade aumenta e a máxima volta a cair.

O contraste deve ficar ainda mais evidente no início da próxima semana. A segunda-feira (21) pode ser marcada por forte aquecimento, com temperaturas na casa dos 30°C em pontos da região, antes de uma nova sequência de instabilidades.

Assim, depois da trégua nos temporais, o guarda-chuva deve voltar à rotina dos moradores já no fim de semana. E, embora as primeiras chuvas sejam menos expressivas, as projeções atuais colocam a quarta-feira (23) como o principal dia de atenção para volumes mais elevados.