06 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Acima da média

O Paraná deve ter chuva acima da média histórica em outubro, segundo previsão do Simepar. O El Niño favorece a passagem frequente de frentes frias, com maior impacto no Oeste, Sudoeste e Sul. O mês também será marcado por alternância entre períodos de calor e quedas de temperatura após a passagem dos sistemas frontais. Em Foz do Iguaçu, a média histórica de chuva em outubro varia entre 225 e 250 milímetros.

Fibra óptica

O BNDES aprovou R$ 20 milhões para ampliar a rede de fibra óptica em dez municípios do interior do Paraná. Serão atendidos Bom Sucesso, Teixeira Soares, Joaquim Távora, Juranda e Manoel Ribas. A lista inclui ainda Piraí do Sul, Pitanga, Prudentópolis, Turvo e Tomazina. O projeto prevê cerca de 388 quilômetros de nova rede de alta capacidade.

Lote 3

O TCE-PR autorizou a retomada da licitação para o Lote 3 do Eixo BRT Leste-Oeste de Curitiba. O trecho ligará a Praça Rui Barbosa, no Centro, ao município de Pinhais, na Região Metropolitana. A contratação tem valor máximo estimado em R$ 94,3 milhões e integra as ações de mobilidade urbana da capital. A decisão derrubou a suspensão cautelar do certame, mas o mérito do processo ainda será analisado pelo Tribunal.

Lote 3 economia

Três empresas participaram da disputa pelo Lote 3 do corredor BRT Leste-Oeste de Curitiba. Segundo informações apresentadas ao TCE-PR, os lances resultaram em desconto de 7,40% sobre o valor estimado da obra. A redução representa uma economia próxima de R$ 7 milhões aos cofres públicos. O processo continuará em análise para decisão definitiva sobre a legalidade da classificação da obra.

Eleições no Paraná

Sérgio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná no primeiro turno, com 50,12% dos votos válidos, somando 3.122.414 votos. Paulo Melo (PL) foi o deputado estadual mais votado do Paraná nas Eleições 2026. Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) foram os dois mais votados para o Senado.

Nova Assembleia

O Paraná elegeu neste domingo (4) os 54 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. São eles: Paulo Melo (PL), Jessicão (PL), Prof. Lemos (PT), Marcio Nunes (PSD), Gugu Bueno (PSD), Hussein Bakri (PSD), Bruno Secco (Novo), Romanelli (PSD), Do Carmo (Podemos), Delegado Jacovós (PL), Traiano (PSD), Maria Victoria (PP), Denian Couto (PL), Mabel Canto (PP), Delegada Tathiana Guzella (PL), Luiz Fernando Guerra (Novo), Cobra Repórter (PSD), Artagão Júnior (PSD), Flávia Francischini (PL), Thiago Buhrer (PSD), Moacyr Fadel (PSD), Alisson Wandscheer (PP), Ulisses Maia (PSD), Adão Litro (PSD), Soldado Adriano José (PSD), Ney Leprevost (Republicanos),

Nova Assembleia II

Também foram eleitos a estadual: Matheus Vermelho (PL), Mauro Moraes (PL), Bazana (PSD), Jasson Goulart (Republicanos), Cesar Silvestri (PP), Anibelli Neto (MDB), Goura (PDT), Paulo Gomes da TV (PL), Fão do Bolsonaro (PL), Ricardo Zampieri (PL), Batatinha (PSD), Miss Preta (PT), Paulo Mac Donald (PP), Mario Verri (PT), Felipe Machado da Saúde (PP), Yasmin Hachem (PT), Itamar Paim (PL), Alexandre Amaro (Republicanos), Fabiana Parro (Podemos), Gerson Colodel (MDB), Lu Bonatto (Podemos), Emerson Bacil (PL), Gilberto Ribeiro (PL), Angelo Vanhoni (PT), Beto Vizzotto (PT), Thiago Foltran (PT), Deivid Wisley (Novo) e Dr. Antenor (PT).

Bancada federal

O Paraná elegeu neste domingo (4) os 30 deputados federais que representarão o Estado na Câmara a partir de 2027. São eles: Jeffrey Chiquini (Novo), Guilherme Kilter (Novo), Sargento Fahur (PL), Ana Júlia (PT), Beto Preto (PSD), Zeca Dirceu (PT), Rosangela Moro (PL), Aliel Machado (PV), Renato Freitas (PT), Delegado Matheus Laiola (União), Pedro Lupion (Republicanos), Felipe Francischini (Podemos), Carol Dartora (PT), Paranhos (PSD) e Ricardo Barros (PP).

Bancada federal II

Também foram eleitos a federal: Leandre (PSD), Paulo Litro (União), Toninho Wandscheer (PP), Da Costa do Perdeu Piá (Podemos), Tião Medeiros (PP), Marcelo Belinati (PP), Arilson Chiorato (PT), Vermelho (PL), Sergio Souza (MDB), Henrique Mecabô (Novo), Luizão Goulart (PSD), Newton Bonin (Republicanos), Delegado Francischini (PL), Ricardo Arruda (PL) e Paulo Martins (Novo). Dos 30 eleitos, 18 não integravam a atual bancada paranaense na Câmara dos Deputados, segundo levantamento do Bem Paraná.

Agro

O Sistema FAEP e os 163 sindicatos rurais parabenizaram Sérgio Moro e Edson Vasconcelos pela eleição ao governo do Paraná. A entidade afirmou que pretende colaborar com a futura gestão na formulação de políticas públicas para o setor agropecuário. Em agosto, a FAEP entregou aos candidatos o Plano Diretor para o Agronegócio Paranaense 2027-2030, com mais de 360 propostas. Entre as prioridades estão energia e estradas rurais, conectividade, segurança, crédito, seguro rural e educação profissional agrícola.

Parada programada

A Petrobras inicia no dia cinco (5) uma parada programada na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária. A operação deve seguir até a segunda quinzena de novembro. Mais de mil equipamentos passarão por inspeção, manutenção e modernização. A companhia afirma que o planejamento busca preservar o abastecimento durante os serviços.

Investimento

A parada programada da Repar prevê investimentos de cerca de R$ 800 milhões. No pico das atividades, aproximadamente 6 mil trabalhadores devem atuar na refinaria. As intervenções incluem melhorias de eficiência energética e atualização de equipamentos. A unidade está localizada em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.