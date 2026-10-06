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Homem é preso suspeito de matar colega com golpes de machado no Norte Pioneiro

Crime aconteceu na madrugada da segunda-feira em uma chácara situada ao município de Carlópolis

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
06/10/2026 às 15h21
Homem é preso suspeito de matar colega com golpes de machado no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

CARLÓPOLIS - A equipe da Polícia Civil do Paraná prendeu na manhã desta terça-feira (06) um homem de 44 anos suspeito de matar seu colega com golpes de machado. O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira (05) no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, um homem foi encontrado morto com ferimentos na cabeça em uma chácara situada ao bairro dos Diogos, na zona rural do município. Segundo as investigações, a vítima morava na mesma residência que o autor do crime e teria sido golpeada na região da cabeça com um machado e uma marreta.

Durante as buscas no local, os policiais foram informados por vizinhos que o suspeito de cometer o crime havia fugido do local. Com isso, a área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica que recolheu as ferramentas com vestígio de sangue. Já o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Na sequência, as equipes policiais deram início as diligências para encontrar o autor do crime, sendo realizadas buscas em sítios da região, cafezais, áreas de mata e as margens da represa que corta o município. Também foram utilizados drones para ampliar a área de busca.

Já na manhã desta terça-feira, os policiais avistaram uma caminhonete que transitava próximo a área do crime e realizaram uma abordagem. Durante a vistoria, o suspeito foi encontrado na caçamba do veículo coberto com uma lona. Segundo a Polícia, o indivíduo estava tentando fugir para fora da cidade.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Ele deve responder pelo crime de homicídio qualificado.

O caso segue sendo investigado.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Carlópolis é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1917, conhecido por suas belezas naturais e tradições culturais. Localizada às margens da represa de Chavantes, a cidade atrai visitantes para o turismo ecológico, pesca e esportes náuticos. Sua economia se baseia na agricultura, destacando-se a produção de uva, café e outras frutas. Com população acolhedora, Carlópolis combina natureza, história e desenvolvimento, oferecendo qualidade de vida e atrativos turísticos regionais.
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