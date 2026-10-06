Homem é preso suspeito de matar colega com golpes de machado no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

CARLÓPOLIS - A equipe da Polícia Civil do Paraná prendeu na manhã desta terça-feira (06) um homem de 44 anos suspeito de matar seu colega com golpes de machado. O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira (05) no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, um homem foi encontrado morto com ferimentos na cabeça em uma chácara situada ao bairro dos Diogos, na zona rural do município. Segundo as investigações, a vítima morava na mesma residência que o autor do crime e teria sido golpeada na região da cabeça com um machado e uma marreta.

Durante as buscas no local, os policiais foram informados por vizinhos que o suspeito de cometer o crime havia fugido do local. Com isso, a área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica que recolheu as ferramentas com vestígio de sangue. Já o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Na sequência, as equipes policiais deram início as diligências para encontrar o autor do crime, sendo realizadas buscas em sítios da região, cafezais, áreas de mata e as margens da represa que corta o município. Também foram utilizados drones para ampliar a área de busca.

Já na manhã desta terça-feira, os policiais avistaram uma caminhonete que transitava próximo a área do crime e realizaram uma abordagem. Durante a vistoria, o suspeito foi encontrado na caçamba do veículo coberto com uma lona. Segundo a Polícia, o indivíduo estava tentando fugir para fora da cidade.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Ele deve responder pelo crime de homicídio qualificado.

O caso segue sendo investigado.