Bancadas da Assembleia Legislativa passam por mudanças, e lideranças avaliam cenário para a próxima legislatura

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A agenda de votações e discussões para os últimos três meses da atual Legislatura e a composição da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e do governo do Paraná para os próximos quatro anos foram temas que repercutiram nas sessões plenárias desta terça-feira (6). Foi o primeiro compromisso em Plenário após as eleições que definiram os 54 deputados estaduais que farão parte da 21ª Legislatura da Casa de Leis, com início em 2027.

No último domingo (4), os eleitores do Paraná reelegeram 31 parlamentares estaduais da Alep, que cumprirão mais um mandato, e elegeram 23 novos representantes para o período de 2027 a 2031. A taxa de renovação foi de 42,59%. Dos 13 deputados e deputadas estaduais desta legislatura que concorreram a outros cargos, quatro foram eleitos, todos para uma vaga na Câmara dos Deputados. O pleito também sagrou governador o senador Sergio Moro (PL), que chefiará o Poder Executivo. Confira os detalhes nesta reportagem.

Conforme o presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (Republicanos), o Parlamento se dedicará nestes últimos meses de 2026, entre outras coisas, à discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima receita e fixa despesas do Estado para 2027 e deve ser aprovada até o fim de dezembro. “Vamos conduzir também ouvindo a opinião do próximo governador, que tem que ser respeitada, até porque esse orçamento será executado em 2027”, ressaltou Curi.

O presidente destacou ainda que já está em contato com o futuro chefe do Executivo para colaborar com a transição de governo. “Ontem o senador Sergio Moro me mandou uma mensagem para que pudéssemos conversar nesta semana sobre a transição do governo e da Assembleia Legislativa. Nós vamos conduzir com muito diálogo, de forma transparente”, acrescentou. Alexandre Curi concorreu ao cargo de senador pelo Paraná, mas não foi eleito.

“O governador Ratinho Júnior relatou que não encaminhará mais nenhuma mensagem, apenas realizar a transição para o [futuro] governador Sergio Moro. Vamos votar o orçamento e pautas que vamos ainda definir com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas nada polêmico”, complementou Curi. As atividades parlamentares deste ano devem ser encerradas no dia 14 de dezembro.

Liderança do Governo

O líder do Governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri (PSD), avaliou que as eleições garantiram uma bancada expressiva ao PSD e aos partidos que integram o atual grupo governista. Foram eleitos 14 deputados estaduais pelo partido que, “somados às legendas próximas ao grupo, chegam a 34 parlamentares”. Bakri afirmou que a composição assegura maioria na Assembleia, mas ressaltou que a relação com o próximo governo dependerá da disposição para o diálogo.

“Nós somos a favor do Paraná, sem demagogia nenhuma. O que for de interesse do Paraná, estaremos juntos. É óbvio que vai depender mais do governador eleito do que de nós. É dele o primeiro movimento, se quer conversar com os deputados, com o PSD e com os demais partidos. Nós queremos construir, queremos avançar”, afirmou o parlamentar, reeleito para o quarto mandato.

Bakri também destacou que a LOA, já encaminhada à Assembleia, deverá ser discutida levando em consideração o governo que assumirá o Estado. “Temos que ter essa grandeza, essa institucionalidade de sentar e discutir, porque é o novo governo que vai administrar o Estado. Quando formos discutir o orçamento, certamente o governador eleito Sergio Moro terá seus interlocutores e seus deputados aqui, e nós estaremos à disposição para construir um orçamento que atenda ao novo governo”, acrescentou.

Oposição

O líder da Oposição, deputado Arilson Chiorato (PT), celebrou a ampliação dos partidos que hoje compõem a bancada, que agrega os partidos PT e PDT. O PT elegeu um parlamentar a mais em relação ao pleito anterior, passando de 7 para 8 representantes. O PDT mantém o mesmo número de cadeiras, com 1 deputado.

“Aumentamos também os votos numericamente no Estado, com cerca de 160 mil votos a mais que na eleição passada para deputado estadual e 130 mil votos a mais para deputado federal. São números importantes”, ressaltou Chiorato, sobre os dados do PT. A sigla terá também ampla renovação, com seis novos deputados e apenas dois reeleitos.

Chiorato, que a partir do próximo ano ocupará uma cadeira na Câmara dos Deputados, acredita que os parlamentares realizarão um trabalho de continuidade. “Embora tenhamos sido minoria, fizemos uma oposição muito importante para o Paraná”, ressaltou, apontando a atuação da bancada contra os projetos de privatização da Copel, o programa Parceiro da Escola, entre outros.

Bancada Feminina

Atual líder da Bancada Feminina, a deputada reeleita Mabel Canto (PP) lamentou a redução da representatividade feminina na próxima legislatura. Após atingir o recorde histórico de dez deputadas em 2022, a Assembleia Legislativa contará com uma representante a menos a partir do próximo ano.

“A gente fica triste porque perdemos uma cadeira. Nosso propósito era aumentar essa representatividade. Das atuais deputadas, três foram reeleitas e teremos seis novas parlamentares, que com certeza vêm para somar”, afirmou. Segundo Mabel, a intenção é reunir as eleitas em breve para iniciar as discussões sobre a atuação da bancada na próxima legislatura.

A parlamentar ressaltou ainda que, apesar das diferenças partidárias e ideológicas, a Bancada Feminina tem mantido uma atuação conjunta em temas relacionados aos direitos das mulheres. “A pauta da mulher deve ser de todas e todos, independentemente da ideologia ou posicionamento partidário. Nesses últimos anos, a bancada trabalhou muito unida na pauta dos direitos das mulheres”, destacou.

Mabel também defendeu maior presença feminina nos espaços de decisão da Assembleia, incluindo a presidência da Casa e das comissões permanentes. “As mulheres têm que ocupar esses espaços de poder. Temos a presidência, a CCJ e as demais comissões, que também podem ser presididas por mulheres”, disse.

Além de Mabel Canto, foram reeleitas Flávia Francischini (PL) e Maria Victoria (PP). Entre as novas parlamentares estão Jessicão (PL), Delegada Tathiana Guzella (PL), Fabiana Parro (Podemos), Lu Bonatto (Podemos), Miss Preta (PT) e Yasmin Hachem (PT).

Siglas

A composição da Alep muda significativamente entre as eleições de 2022 e 2026. O PL, partido do futuro governador, registrou o maior crescimento entre as siglas, passando de 5 para 14 deputados eleitos."Há um sentimento de mudança não só a nível de Paraná, mas a nível de Brasil. As pessoas parecem que querem o fim de um ciclo novamente. Tivemos um voto muito à direita", avalia o atual líder do PL na Alep, Delegado Jacovós (PL).

O quantitativo de parlamentares eleitos pelo PL é similar ao do PSD, que elegeu um parlamentar a menos que na legislatura anterior - ambos os partidos terão as maiores bancadas da Casa de Leis. PP, Novo e Podemos também cresceram nessa legislatura passando, respectivamente, de 5 para 6 deputados, de 0 para 3 e de 2 para 3. Republicanos e MDB mantêm o mesmo número de cadeiras, com 3 e 2 deputados, respectivamente.

Por outro lado, União Brasil, que tinha 7 deputados, e as bancadas de PSDB/Cidadania, PROS, Solidariedade e PSB deixam de figurar entre os eleitos.

Sessões plenárias

As deputadas e os deputados estaduais retomaram as votações em Plenário com a realização de duas sessões plenárias. Entre as propostas aprovadas estão iniciativas que valorizam e promovem o turismo no Paraná

Um deles, o projeto de lei 292/2026, do deputado Cobra Repórter (PSD), que institui a Rota dos Bichos do Norte do Paraná como roteiro turístico de relevante interesse ambiental, pedagógico e cultural e a reconhece como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A matéria avançou em dois turnos e segue para sanção após a dispensa de redação final.

A iniciativa pretende integrar turismo, conservação ambiental e produção rural em municípios do Norte do Paraná, incentivando atividades de observação da fauna, educação ambiental e valorização da biodiversidade. A proposta também busca estimular o turismo sustentável e reconhecer a participação de produtores rurais, comunidades locais, povos indígenas e comunidades tradicionais na preservação ambiental.

A Rota deverá abranger prioritariamente Rolândia, Londrina, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Arapongas, Apucarana, Faxinal, Ortigueira, Tamarana, Marilândia do Sul, Califórnia e Mauá da Serra. Outros municípios do Norte do Estado com áreas de interesse ambiental, agroflorestal ou de conservação da fauna também poderão integrar o roteiro.

A justificativa destaca o potencial da região para o turismo de natureza, especialmente em razão dos remanescentes de Mata Atlântica, corredores ecológicos e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Outro segmento que pode ser impulsionado é o turismo de observação de aves, conhecido como birdwatching. O Paraná possui mais de 750 espécies de aves registradas, e a região Norte apresenta condições favoráveis para a atividade.

Turno único

Outras propostas voltadas ao turismo avançaram em turno único e seguem para sanção após a dispensa de redação final. Uma delas é o projeto de lei 175/2026, do deputado Batatinha, que inclui a Romaria de Nossa Senhora da Saúde, realizada em Cruzeiro do Iguaçu, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná.

A celebração ocorre tradicionalmente em novembro e reúne fiéis e visitantes de diferentes municípios do Sudoeste do Estado. Além do caráter religioso, a proposta destaca a importância da romaria para a preservação das tradições locais, o turismo religioso e a movimentação do comércio e dos serviços no município.

Também foi aprovado o projeto de lei 204/2026, do deputado Gilberto Ribeiro (PL), que reconhece a tradição da bataticultura em Contenda como Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná. A proposta também inclui no Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado a Festa da Batata, realizada anualmente no município no fim de semana mais próximo a 14 de novembro. A iniciativa destaca a importância histórica do cultivo para a agricultura familiar, a economia e a identidade rural local.

E ainda o projeto de lei 300/2026, do deputado Paulo Gomes (PL), inclui no Calendário Oficial de Eventos do Paraná a Corrida e Caminhada da Mãe do Rocio, realizada anualmente em novembro, em Paranaguá. O evento integra a programação da tradicional Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná. A iniciativa busca unir fé, esporte e promoção da saúde, incentivando a prática de atividades físicas e valorizando as manifestações culturais e religiosas do Estado. A proposta também pretende fortalecer a participação comunitária e fomentar o turismo religioso e esportivo no Litoral paranaense.

Síndrome de Rett

Também avançou em Plenário a proposta que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome de Rett, a ser realizada anualmente na semana que compreende o dia 29 de outubro. De autoria do deputado Hussein Bakri (PSD), o projeto de lei 151/2026 foi aprovado em turno único.

A Síndrome de Rett é uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento neurológico, principalmente de pessoas do sexo feminino. Em geral, após um período inicial de desenvolvimento aparentemente normal, ocorre a perda de habilidades motoras e da fala, além do surgimento de movimentos repetitivos das mãos.

A semana de conscientização terá entre seus objetivos ampliar o acesso a informações sobre sintomas e características da síndrome, contribuir para o diagnóstico precoce, promover debates sobre inclusão e acessibilidade e oferecer orientação e apoio a familiares e cuidadores. A iniciativa também prevê o estímulo à pesquisa científica e à capacitação de profissionais das áreas da saúde e da educação.

Utilidade pública

Também foi concluída em plenário a tramitação de cinco projetos que concedem o título de utilidade pública a entidades paranaenses. São elas a Associação de Voleibol de Apucarana, com sede naquele município (PL 134/2026), de autoria do deputado Bazana (PSD); a Sociedade Paranavaiense de Desportos e Cultura, de Paranavaí (PL 231/2026), do deputado Dr. Leônidas (PP); a Associação Comunitária da Vila Rural Monjolinho, com sede em Ortigueira (PL 621/2026), do deputado Arilson Chiorato (PT); a Associação Cross Off-road de Jipeiros e Trilheiros da Lapa, naquele município (PL 437/2026), do deputado Denian Couto (PL); e a Associação Comercial e Empresarial de Palmas (Acipa), com sede naquele município (PL 672/2026), do deputado Luiz Fernando Guerra (Novo).

Próxima sessão

As deputadas e deputados estaduais voltam a se reunir em Plenários na próxima terça-feira (13), após o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, com a Audiência Pública de apresentação, por parte da Secretaria de Estado da Fazenda, dos dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referentes ao 2ª quadrimestre de 2026. A sessão plenária terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, a partir das 14h30, por meio do canal 10.2, em TV aberta, e no canal 16, da Claro/NET.O conteúdo também pode ser acessado pelo canal do Youtube do Legislativo.