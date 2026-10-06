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Adolescentes são pegos com drogas durante operação no Norte Pioneiro

Jovens de 15 e 17 anos foram abordados em Ribeirão do Pinhal; polícia também apreendeu celulares e uma balança de precisão

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/10/2026 às 13h26
Adolescentes são pegos com drogas durante operação no Norte Pioneiro
Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos com pequenas porções de maconha durante uma operação da Polícia Civil realizada na tarde desta segunda-feira (5), em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a ação foi realizada na Vila Domingues e tinha como objetivo apurar informações relacionadas à comercialização de entorpecentes nas proximidades.

Durante a operação, os policiais abordaram os dois adolescentes e encontraram porções de maconha.

Segundo o delegado Luis Guilherme Almeida, com o jovem de 17 anos foi localizada uma porção embalada de aproximadamente 1,3 grama. Já com o adolescente de 15 anos, os policiais encontraram um cigarro contendo cerca de 0,7 grama da droga. “Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e uma balança de precisão”, informou o delegado.

Os adolescentes e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal para os procedimentos cabíveis.

Apesar de a abordagem ter ocorrido durante uma operação voltada à apuração do tráfico de drogas na região, a ocorrência envolvendo os adolescentes foi registrada como posse de drogas para consumo pessoal.

Após os procedimentos na delegacia, ambos foram liberados.

Foto: Divulgação.
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Ribeirão do Pinhal é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão do Pinhal oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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