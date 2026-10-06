Adolescentes são pegos com drogas durante operação no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos com pequenas porções de maconha durante uma operação da Polícia Civil realizada na tarde desta segunda-feira (5), em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a ação foi realizada na Vila Domingues e tinha como objetivo apurar informações relacionadas à comercialização de entorpecentes nas proximidades.

Durante a operação, os policiais abordaram os dois adolescentes e encontraram porções de maconha.

Segundo o delegado Luis Guilherme Almeida, com o jovem de 17 anos foi localizada uma porção embalada de aproximadamente 1,3 grama. Já com o adolescente de 15 anos, os policiais encontraram um cigarro contendo cerca de 0,7 grama da droga. “Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e uma balança de precisão”, informou o delegado.

Os adolescentes e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal para os procedimentos cabíveis.

Apesar de a abordagem ter ocorrido durante uma operação voltada à apuração do tráfico de drogas na região, a ocorrência envolvendo os adolescentes foi registrada como posse de drogas para consumo pessoal.

Após os procedimentos na delegacia, ambos foram liberados.