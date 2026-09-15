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Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento

Obras serão realizadas em rodovias do Litoral, na PR-151, nos Campos Gerais, e na BR-369, no Norte Pioneiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
15/09/2026 às 16h38
Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
Foto: EPR Litoral Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Durante as próximas semanas, os usuários das rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro irão encontrar novos pontos de obras no trecho. Além da atuação nas rodovias que recebem ampliação – BR-153, BR-277 e BR-369 – a concessionária inicia o trabalho de recuperação do pavimento em diversos pontos. As atividades devem se estender até o mês de novembro, antes da temporada de verão, quando o fluxo se intensifica.

As obras de recuperação do pavimento serão realizadas nas rodovias BR-277, PR-407 e PR-508, no Litoral do Paraná, na PR-151, nos Campos Gerais, e na BR-369, no Norte Pioneiro. Entre os trabalhos que serão executados estão os serviços de fresagem, recomposição do pavimento e microrrevestimento asfáltico. As equipes também farão eventuais intervenções emergenciais nos demais trechos atendidos pela concessionária. 

Nos Campos Gerais, as obras terão início entre Ponta Grossa e Castro e, em seguida, para Jaguariaíva e Sengés. Após esta etapa o trabalho segue, então, para o Norte Pioneiro, entre Cornélio Procópio e Andirá. Já no Litoral, a recuperação das rodovias irá começar pelas PRs 407 e 508, e contempla ainda o trecho entre a praça de pedágio de São José dos Pinhais até Paranaguá, no acesso ao Porto.

“As obras de recuperação do pavimento são necessárias para manter a qualidade das rodovias sob concessão. Desde que iniciou as atividades, há pouco mais de dois anos, a EPR Litoral Pioneiro atua para garantir as boas condições de todo o trecho e a trafegabilidade”, afirma o diretor Executivo da concessionária, Felipe Neves, que destaca ainda que a medida tem impacto direto na segurança viária. “Rodovias em boas condições e com sinalização adequada são mais seguras e oferecem melhor experiência aos usuários”.

Orientações

Os pontos em obras receberão sinalização reforçada e visam garantir a execução otimizada e segura do trabalho e reduzir ao máximo o impacto no conforto dos usuários. Além disso, o cronograma de trabalho será devidamente divulgado nos canais de comunicação da EPR Litoral Pioneiro. 

A orientação aos motoristas e moradores das localidades em obras é que respeitem a sinalização empregada e, se possível, programem suas viagens e trajetos considerando esta fase de obras. O número 0800 277 0153 está disponível para informações ou acionamentos em caso de emergência e também atende pelo WhatsApp.

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