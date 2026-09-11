Sogro de Alexandre Curi, Luís Mussi morre em acidente no Paraná

DA REDAÇÃO/A REDE - FOLHA EXTRA

O empresário e ex-secretário de Estado Luís Guilherme Gomes Mussi, de 72 anos, morreu após um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (10), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem era sogro do deputado estadual Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e candidato ao Senado nas eleições de 2026.

Conforme a Band, ele chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Como foi o acidente

A colisão aconteceu no cruzamento da PR-423 com a Avenida Independência. Mussi conduzia uma caminhonete Dodge Ram que se envolveu em uma batida com uma carreta carregada com dois contêineres.

Com a força do impacto, a caminhonete ficou completamente destruída. O empresário foi retirado do veículo em estado grave e encaminhado para atendimento médico.

Quem era Luís Mussi

Luís Guilherme Mussi teve atuação nos setores empresarial, político e de comunicação do Paraná. Ele foi secretário de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul durante o governo de Roberto Requião, além de empresário do setor de comunicação.

Mussi também presidiu o Jockey Club do Paraná e foi segundo suplente de Roberto Requião ao Senado Federal.

Ele era pai de Paula Pimentel Mussi Khury, esposa do deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e candidato ao Senado nas eleições de 2026.

Luís Mussi também foi casado com Yvone Pimentel Mussi, filha do ex-governador Paulo Pimentel.

Nota do candidato Alexandre Curi