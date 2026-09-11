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Jaguariaíva registra mais de 83 mm de chuva em um dia; mais três cidades da região superam média do mês

Cambará, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina também já ultrapassaram a média histórica de chuva para setembro nos primeiros dez dias do mês

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
11/09/2026 às 15h59
Jaguariaíva registra mais de 83 mm de chuva em um dia; mais três cidades da região superam média do mês
Somente na quinta-feira (10), Jaguariaíva acumulou 83,4 milímetros de chuva. Foto: IA - Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A intensidade das chuvas que atingiram o Paraná nesta semana fica evidente nos acumulados em diversas cidades, como Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Somente na quinta-feira (10), o município acumulou 83,4 milímetros de chuva, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O volume impressiona ainda mais quando comparado ao acumulado dos últimos quatro dias. Entre segunda (7) e quinta-feira (10), Jaguariaíva registrou 85 mm. Isso significa que mais de 98% de toda a chuva desse período caiu em apenas um dia.

E Jaguariaíva não é a única cidade da região onde setembro começou excepcionalmente chuvoso. Levantamento divulgado pelo Simepar nesta sexta-feira (11) aponta que Cambará, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina também já ultrapassaram suas respectivas médias climatológicas de chuva para o mês de setembro, considerando os acumulados dos primeiros dez dias.

Quinta-feira concentrou a chuva

Assim como em Jaguariaíva, a quinta-feira foi o dia mais chuvoso da semana nas outras três cidades analisadas. Em Santo Antônio da Platina, foram 55,8 mm somente na quinta-feira. Considerando o período entre segunda e quinta, o acumulado chegou a 84,4 mm.

Já Cambará recebeu 52,6 mm em apenas um dia, diante de um acumulado de 58,6 mm nos quatro dias. Isso representa quase 90% de toda a precipitação registrada no período. Em Cornélio Procópio, a quinta-feira terminou com 40,6 mm, enquanto o acumulado dos quatro dias alcançou 48,8 mm. Os dados mostram como a chuva ficou concentrada em um curto espaço de tempo, especialmente em Jaguariaíva e Cambará.

Média do mês já foi superada

Historicamente, o Norte Pioneiro e os Campos Gerais costumam registrar entre 100 e 125 mm de chuva durante todo o mês de setembro, segundo o Simepar.

Esse intervalo representa uma referência regional. As médias climatológicas variam de acordo com cada estação meteorológica e, por isso, mesmo que os volumes registrados apenas entre segunda e quinta-feira sejam inferiores a 100 mm, as quatro estações já acumulam, desde o início de setembro, chuva suficiente para superar suas respectivas médias mensais.

A lista divulgada pelo Simepar inclui, além de Jaguariaíva, Cambará, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina, outras estações espalhadas pelo Paraná que também ultrapassaram a média climatológica nos primeiros dez dias.

Setembro deve continuar acima da média

O início chuvoso do mês já era previsto. Antes mesmo de setembro começar, o Simepar apontava tendência de precipitações acima da média em todas as regiões do Paraná, com atenção especial para a primeira quinzena.

Entre os fatores que ajudam a explicar o cenário estão a passagem sucessiva de frentes frias, a atuação de sistemas de baixa pressão, o aumento da disponibilidade de umidade e a influência do El Niño.

Setembro também marca a transição entre inverno e primavera. Com o avanço da estação, a combinação entre calor e umidade aumenta a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades, principalmente durante as tardes.

Após uma semana marcada por grandes acumulados e episódios de tempo severo, a orientação é manter atenção às atualizações meteorológicas, especialmente porque novas instabilidades ainda podem atingir o Paraná.

Com informações de G1 Paraná.

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