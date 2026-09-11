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Defesa Civil faz alerta máximo para temporais entre a tarde e noite desta sexta-feira no Paraná

Todo o Estado está sob risco de tempestades severas nesta sexta-feira (11); áreas do Paraná aparecem classificadas entre risco alto e muito alto, com possibilidade de vendavais, granizo, alagamentos e fenômenos extremos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
11/09/2026 às 14h30
Defesa Civil faz alerta máximo para temporais entre a tarde e noite desta sexta-feira no Paraná
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Bem Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As próximas horas exigem atenção redobrada em todo o Paraná. A Defesa Civil alerta para o aumento do risco de tempestades severas entre a tarde e a noite desta sexta-feira (11), período em que as condições atmosféricas estarão mais favoráveis à ocorrência de chuva intensa, vendavais, descargas elétricas e granizo.

O aviso meteorológico divulgado pelo órgão não deixa nenhuma região do Estado fora das áreas de atenção. O mapa divide o Paraná em apenas duas categorias: risco alto, representado pela cor laranja, e risco muito alto, em vermelho.

A faixa de maior preocupação abrange principalmente o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e parte dos Campos Gerais, alcançando áreas próximas a Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, União da Vitória e Ponta Grossa.

Já a Região Metropolitana de Curitiba, Norte Pioneiro, Norte, Noroeste, parte dos Campos Gerais e Litoral aparecem predominantemente na faixa laranja, de risco alto. Isso significa que, mesmo fora da área vermelha, existe possibilidade de tempestades potencialmente perigosas.

A Defesa Civil classifica o risco alto como uma situação meteorológica perigosa e o risco muito alto como uma condição de grande perigo e intensidade excepcional.

Risco de supercélulas e tornados

O cenário ganha ainda mais importância porque a Climatempo aponta que as condições para formação de supercélulas no Paraná são maiores nesta sexta-feira do que eram na quinta (10).

Essas tempestades apresentam uma corrente ascendente de ar em rotação e podem produzir fenômenos extremamente severos. Entre os riscos previstos estão tornados, microexplosões, granizo de grande tamanho, chuva volumosa em curto período e rajadas de vento superiores a 90 km/h.

O alerta ocorre após uma sequência de episódios de tempo severo no Paraná. Nesta quinta-feira (10), tornados foram confirmados no Estado, enquanto outras cidades registraram granizo, vendavais, alagamentos e danos provocados pelas tempestades.

Atmosfera está altamente instável

A situação desta sexta-feira está relacionada ao aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o interior da América do Sul e à organização de um ciclone extratropical, acompanhado pela formação de uma nova frente fria.

A proximidade desses sistemas favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas sobre o Paraná. A combinação de grande disponibilidade de umidade, instabilidade atmosférica e mudanças na velocidade e direção dos ventos conforme a altitude cria um ambiente propício para tempestades organizadas.

A preocupação não se limita ao vento. A sequência de dias chuvosos também aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos em áreas vulneráveis, especialmente onde o solo já está saturado.

Norte Pioneiro também está em alerta

Embora o Norte Pioneiro esteja fora da faixa vermelha do mapa da Defesa Civil apresentado nesta sexta-feira, a região aparece na categoria de risco alto e também pode enfrentar tempestades fortes.

Por isso, cidades como Wenceslau Braz, Siqueira Campos, São José da Boa Vista, Tomazina, Ibaiti e municípios vizinhos devem acompanhar a evolução das condições meteorológicas durante a tarde e a noite.

O fato de algumas cidades registrarem períodos de sol ou tempo aparentemente estável antes da chegada das instabilidades não elimina o risco de tempestades nas horas seguintes.

Orientação é evitar exposição durante tempestades

Em caso de aproximação de temporal, a população deve procurar abrigo em uma construção segura e evitar permanecer perto de árvores, postes, placas, estruturas metálicas e áreas sujeitas a alagamentos.

A Defesa Civil também recomenda acompanhar os alertas oficiais. O serviço gratuito pode ser ativado por SMS enviando o CEP para o número 40199. Alertas também são disponibilizados por WhatsApp e Telegram.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Atenção especial deve ser mantida durante a tarde e a noite desta sexta-feira, quando está concentrado o período de maior preocupação para ocorrência de tempestades severas no Paraná.

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