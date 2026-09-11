Paraná tem risco de novos tornados nesta sexta-feira; veja áreas sob ameaça e como se proteger

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná permanece sob risco de tempestades severas e novos tornados nesta sexta-feira (11). O alerta ocorre um dia depois de dois tornados serem registrados no Estado em um intervalo inferior a 24 horas e em meio a condições atmosféricas ainda mais favoráveis à formação de tempestades de grande intensidade.

Segundo a Climatempo, a possibilidade de desenvolvimento de supercélulas, tempestades organizadas que podem dar origem a tornados, é maior nesta sexta-feira do que foi na quinta (10). Além do Paraná, a instabilidade deve alcançar áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A situação é provocada pela combinação de diferentes sistemas atmosféricos. Uma área de baixa pressão posicionada sobre o Paraguai avança pela Região Sul e deve contribuir para a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria sobre o oceano.

Com o avanço do sistema, linhas de instabilidade devem se espalhar do Sul em direção ao Sudeste e Centro-Oeste, criando condições para o desenvolvimento de nuvens de tempestade.

Tornados, granizo e ventos acima de 90 km/h

Além da possibilidade de tornados, há risco de granizo de grande porte, chuva intensa em curto período, descargas elétricas e rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h.

Outro fenômeno que preocupa são as chamadas microexplosões, caracterizadas por fortes correntes de ar descendentes associadas às tempestades, capazes de produzir rajadas violentas próximas à superfície.

A Defesa Civil também alerta para possíveis quedas de árvores e galhos, destelhamentos, danos em plantações, interrupções no fornecimento de energia, enxurradas, alagamentos e transbordamentos de córregos. Nas rodovias, a chuva intensa pode provocar redução significativa da visibilidade.

Por que o risco de tornados aumentou?

Dois fatores contribuem para tornar a atmosfera especialmente instável nesta sexta-feira. Um deles é o transporte de ar quente e úmido vindo do Norte do país em direção ao Paraná.

O segundo é a atuação de um cavado, sistema atmosférico associado a uma área alongada de baixa pressão em níveis mais elevados da atmosfera, que favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas.

A combinação de calor, umidade e mudanças na direção e velocidade dos ventos em diferentes altitudes pode favorecer a formação das supercélulas.

Essas tempestades possuem uma corrente de ar ascendente em rotação e estão entre as estruturas meteorológicas capazes de produzir os fenômenos mais severos, incluindo granizo grande, ventos destrutivos e tornados.

O que fazer durante um tornado?

A orientação da Defesa Civil é buscar imediatamente um local resistente e protegido, permanecendo longe de portas, janelas e estruturas que possam se romper. Dentro de uma construção, a preferência deve ser por cômodos internos e áreas com maior proteção.

A cabeça também deve ser protegida contra objetos lançados ou derrubados pelo vento. Crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção devem receber atenção especial.

Quem estiver em área externa deve procurar abrigo seguro e evitar árvores, postes, placas e estruturas metálicas. Veículos também não devem ser estacionados próximos desses locais.

Durante a tempestade, a recomendação é fechar portas e janelas, desligar aparelhos elétricos e, quando houver condições seguras para isso, fechar os registros de água e gás.

Após a passagem do fenômeno, a população deve permanecer distante de edificações danificadas e jamais tocar em fios ou cabos elétricos caídos. Caso haja cheiro de gás dentro de casa, o imóvel deve ser abandonado.

Como receber alertas no celular

A Defesa Civil do Paraná disponibiliza gratuitamente alertas meteorológicos por SMS. Para realizar o cadastro, basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade para o número 40199. A partir da confirmação, o celular passa a receber avisos relacionados a situações de risco na região cadastrada.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Ocorrências envolvendo queda de postes ou interrupções no fornecimento de energia podem ser comunicadas à Copel pelo 0800 51 00 116.

Com informações de G1 Paraná.