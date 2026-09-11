Jaguariaíva se despede de Waldomiro Sloboda, pai do prefeito Juca Sloboda

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Faleceu nesta sexta-feira (11), aos 93 anos, Waldomiro Sloboda, pai do prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda. Empresário do setor madeireiro e cidadão honorário do município, ele deixa uma trajetória construída ao longo de décadas de trabalho e marcada pela participação na vida pública, pelo empreendedorismo e pela dedicação à família.

“Hoje me despeço do meu pai. Uma despedida que jamais estaremos preparados para viver. Foram 93 anos de uma vida inteira de histórias, ensinamentos, momentos e lembranças que levarei comigo pra sempre. Meu pai deixa uma saudade imensa, mas também deixa um legado que continuará vivo em nossa família”, lamentou Juca Sloboda em suas redes sociais.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os horários e locais do velório e do sepultamento de Waldomiro Sloboda.

Quem foi Waldomiro Sloboda

Nascido em 28 de julho de 1933, em Ivaí, no Paraná, Waldomiro era filho de imigrantes e começou a trabalhar ainda criança. Aos 11 anos, já exercia atividades junto à Klabin, no plantio de pinhão em áreas de mata. Aos 18, ingressou no Exército Brasileiro, onde permaneceu por dois anos.

Depois do serviço militar, passou por Apucarana e retornou posteriormente a Ivaí, onde voltou a trabalhar na Klabin. Foi também no município natal que iniciou sua participação na vida pública. Waldomiro exerceu dois mandatos como vereador e atuou durante dois anos como delegado.

Aos 31 anos, casou-se com Maria Blonski Sloboda, com quem compartilhou quase seis décadas de vida. Juntos, tiveram seis filhos: Antônio, José, Maria Lúcia, Hilário, Orestes e Daniel. A família cresceu com a chegada de 12 netos e sete bisnetos. Maria, conhecida pela fé e pela participação na comunidade, morreu em 2020.

A trajetória profissional de Waldomiro passou por diferentes atividades. Em Cândido de Abreu, foi proprietário de um armazém e chefe de obras da Prefeitura. Mais tarde, novamente em Ivaí, trabalhou como caminhoneiro. Foi justamente durante as viagens pelas estradas paranaenses que passou a conhecer melhor Jaguariaíva e percebeu o potencial econômico do município, especialmente no setor madeireiro.

História construída em Jaguariaíva

Em 1991, Waldomiro mudou-se com a família para Jaguariaíva e adquiriu uma pequena serraria. O empreendimento cresceu ao longo dos anos e se consolidou no setor madeireiro local, contribuindo para a geração de empregos e para a economia do município.

Mesmo após se aposentar, Waldomiro permaneceu próximo da rotina da empresa, posteriormente administrada pelos filhos, acompanhando as atividades do negócio que ajudou a construir.

O reconhecimento pela história construída no município veio oficialmente em 15 de setembro de 2025, quando recebeu da Câmara Municipal de Jaguariaíva o Título de Cidadão Honorário.

Ao longo de mais de nove décadas, Waldomiro reuniu experiências no serviço militar, na política, no comércio, na construção civil, nas estradas e no empreendedorismo. Conhecido pela simplicidade, firmeza e valorização da palavra dada, deixa como legado uma história ligada ao trabalho e à família, além de sua contribuição para o desenvolvimento empresarial de Jaguariaíva.

Waldomiro Sloboda deixa seis filhos, 12 netos e sete bisnetos.

Com informações do historiador Rafael Pomim.