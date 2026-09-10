Homem é preso após agredir esposa com socos e golpes de facão no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem de 38 anos foi preso após agredir a esposa com socos e golpes de facão. O crime foi registrado na noite da quarta-feira (09) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Neuza Pelegrini. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima de 35 anos passou a relatar que, durante uma discussão, o marido passou a lhe agredir com tapas e socos. Ainda durante o desentendimento, o suspeito teria utiliza um facão para desferir golpes que atingiram as mãos da vítima.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a vítima foi encaminhada para receber atendimento médico.