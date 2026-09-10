PR092 registra segundo acidente em poucas horas no mesmo lugar em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Mais um acidente de trânsito foi registrado na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A colisão entre dois carros aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (10) horas após um capotamento no mesmo local.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, o acidente aconteceu por volta das 13h30 e envolveu um automóvel VW Gol e um VW Polo. Conforme os dados colhidos no local, o Gol seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos e o Polo no sentido contrário quando se envolveram em uma colisão lateral. Com o impacto, o motorista do Gol teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital de Caridade São Sebastião para avaliação médica. O outro motorista não ficou ferido.

A equipe da concessionária que administra o trecho esteve no local prestando atendimento a ocorrência. O Gol permanece sob a rodovia e o trânsito segue lento no local, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Na manhã desta quinta-feira, outro acidente foi registrado no mesmo local quando o condutor de um VW Voyage perdeu o controle da direção e capotou o veículo as margens da rodovia. Ele também foi socorrido e encaminhado ao hospital com ferimentos leves.

O grande volume de chuvas piora as condições de trafegabilidade na rodovia e há registros de pontos com acumulo de água o que pode causar aquaplangem. Além disso, a chuva e a neblina prejudicam a visibilidade dos condutores, situações que requerem maior atenção e respeito a velocidade e sinalização de trânsito para evitar acidentes.