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Carro sai da pista e capota em barranco na PR092 em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu no perímetro urbano da rodovia e motorista ficou ferido

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/09/2026 às 11h34
Carro sai da pista e capota em barranco na PR092 em Wenceslau Braz
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um motorista ficou ferido após o carro que ele dirigia capotar em um barranco as margens da rodovia PR092. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (10) no trecho da rodovia que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, o motorista de um VW Voyage seguia pela rodovia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, pouco depois do trevo da Denorpi, acabou perdendo o controle da direção e o veículo saiu da pista vindo a capotar em um barranco e indo parar em frente ao local conhecido como “Farinheira”.

Ainda conforme as informações, apesar do susto e dos prejuízos, o condutor do veículo não teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado para avaliação médica. Segundo testemunhas, ele estaria sozinho no veículo.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

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