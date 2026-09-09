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Risco de tornados: Wenceslau Braz, Arapoti, Jaguariaíva e outras cidades da região estão na área de perigo

Mapa da Climatempo inclui municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais em área favorável à formação de tornados nesta quinta e sexta-feira (11); cidades podem sofrer com quase 200 mm de chuvas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/09/2026 às 15h20
Risco de tornados: Wenceslau Braz, Arapoti, Jaguariaíva e outras cidades da região estão na área de perigo
Tornado que atingiu São José da Boa Vista em 2023. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Mais da metade do Norte Pioneiro e toda a região dos Campos Gerais aparecem dentro de uma área de risco onde há possibilidade de formação de tornados nesta quinta-feira (10) e sexta-feira (11). Além da previsão de quase 200 milímetros de chuva nos próximos dias, tempestades severas, granizo e fortes rajadas de vento, municípios das duas regiões receberam um novo e grave alerta nesta quarta-feira (09).

Um mapa divulgado pela Climatempo e repercutido pela RPC ainda pela manhã aponta uma extensa faixa do Paraná com condições atmosféricas favoráveis à ocorrência do fenômeno. Na área de risco, estão Wenceslau Braz, Arapoti, Jaguariaíva e outros 25 municípios acompanhados pela reportagem da Folha.

A possibilidade de tornados está relacionada ao ambiente extremamente instável previsto para o Paraná com a atuação de sistemas de baixa pressão, avanço de uma frente fria e formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. A combinação favorece o desenvolvimento de tempestades fortes e, pontualmente, fenômenos severos.

Apesar de não ser possível afirmar que tornados irão definitivamente atingir os municípios destacados, a ameaça não pode ser descartada. Tornados são eventos localizados e de difícil previsão com grande antecedência. O cenário, no entanto, coloca os municípios em alerta a partir de hoje.

28 cidades da região em alerta

Em um cruzamento geográfico com o mapa apresentado pela Climatempo, no Norte Pioneiro aparecem as cidades de São José da Boa Vista, Wenceslau Braz, Pinhalão, Santana do Itararé, Salto do Itararé, Siqueira Campos, Tomazina, Quatiguá, Jaboti, Japira, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Jundiaí do Sul, Ribeirão do Pinhal, Ibaiti, Figueira, Congonhinhas, Santo Antônio do Paraíso, Nova Fátima, Sapopema, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira e Assaí.

Nos Campos Gerais, Curiúva, Arapoti, Jaguariaíva, Sengés e Piraí do Sul aparecem dentro da faixa de risco. No entanto, a área é ampla, e alcança praticamente todas as cidades dos Campos Gerais.

Vale ressaltar que a indicação deve ser interpretada como uma área de possibilidade, e não como previsão concreta de tornado para cada município.

Região pode receber quase 200 mm de chuva

O risco de tempo severo preocupa ainda mais diante da quantidade de chuva prevista. De acordo com dados do Simepar as previsões para cidades da região mostram acumulados que podem chegar perto dos 200 mm entre esta quarta-feira (09) e segunda-feira (14).

São José da Boa Vista apresenta um dos cenários mais preocupantes, com 195,1 mm previstos no período. Congonhinhas aparece com 191 mm, Pinhalão com 185,7 mm, Jaboti com 185,3 mm e Arapoti com 184,1 mm.

Em Wenceslau Braz, podem cair outros 169,5 mm. O volume chama atenção principalmente porque o município ainda se recupera dos temporais registrados entre sexta-feira (04) e sábado (05), que deixaram mais de 200 residências danificadas. Jaguariaíva pode acumular 168,1 mm até segunda-feira. Mesmo Piraí do Sul, que apresenta o menor acumulado entre as cidades analisadas, pode receber 121,5 mm em seis dias.

Além do grande acumulado, preocupa a concentração da chuva em pouco tempo. A sexta-feira (11) deve ser um dos períodos mais críticos, com previsão de 74,5 mm em São José da Boa Vista, 65,3 mm em Jaguariaíva, 61,7 mm em Arapoti e cerca de 50 mm em Wenceslau Braz. Em Tomazina, o maior volume deve ocorrer na quinta-feira (10), com 57,2 mm. Rajadas também podem chegar a 79 km/h em pontos da região.

O risco é ampliado pelo fato de o Norte Pioneiro e os Campos Gerais ainda estarem sob efeito dos últimos temporais. Com novos episódios de chuva sobre um solo já encharcado, aumenta a possibilidade de alagamentos, enxurradas, elevação de rios e deslizamentos. A atenção também se volta para municípios como Tomazina, cortada pelo Rio das Cinzas, que pode acumular 173,1 mm até segunda-feira, além de Jaguariaíva, devido à presença de rios em áreas do município.

Dia de chuva em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra
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