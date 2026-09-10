Dois tornados já atingiram o Paraná e previsão aponta risco ainda maior nas próximas horas

Por volta das 0h40 de hoje, um tornado atingiu Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul. Foto: Assessoria de Imprensa/Espigão Alto do Iguaçu/Reprodução - DCMAIS

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O período de tempo severo que coloca o Paraná em alerta já produziu dois tornados confirmados antes mesmo do avanço das condições consideradas mais preocupantes para esta quinta (10) e sexta-feira (11). O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a ocorrência dos fenômenos em Francisco Alves, no Noroeste, e Espigão Alto do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado.

O primeiro tornado foi registrado por volta das 17h desta quarta-feira (9), em Francisco Alves. O fenômeno atingiu uma área pequena, teve curta duração e, até o momento, não há danos diretamente associados à passagem do tornado.

A tempestade responsável pelo fenômeno, porém, era uma supercélula, tipo de tempestade altamente organizada capaz de produzir eventos meteorológicos severos, entre eles tornados, granizo e rajadas violentas de vento.

Em Francisco Alves, a mesma supercélula também provocou forte queda de granizo, causando estragos em outras áreas do município.

Segundo tornado durante a madrugada

Poucas horas depois, um novo fenômeno foi registrado no Paraná. Por volta das 0h40 desta quinta-feira (10), outro tornado atingiu Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul. A ocorrência também foi confirmada pelo Simepar.

Neste caso, equipes ainda realizam o levantamento dos estragos para determinar a intensidade do fenômeno. A classificação será feita posteriormente por meio da Escala Fujita, que utiliza os danos encontrados para estimar a intensidade dos ventos associados ao tornado.

A previsão do próprio Simepar para Espigão Alto do Iguaçu indica um dia extremamente chuvoso nesta quinta-feira, com aproximadamente 97 mm de precipitação estimados para o município. Para sexta, as rajadas previstas podem alcançar 79 km/h.

Período mais perigoso ainda não acabou

A confirmação dos dois tornados aumenta a atenção porque as condições atmosféricas permanecem favoráveis a novos episódios de tempo severo no Paraná nesta quinta e sexta-feira.

A Climatempo alerta que, entre hoje e amanhã, uma combinação de baixa pressão atmosférica, grande disponibilidade de umidade, forte contraste de temperatura e diferenças significativas na velocidade e direção dos ventos em diferentes altitudes deve favorecer a formação de supercélulas em várias áreas do Paraná.

São justamente essas tempestades que podem produzir fenômenos extremos. Além de tornados, há possibilidade de microexplosões, grande quantidade de granizo, chuva volumosa em curto período e ventania superior a 90 km/h.

Para esta quinta-feira, a previsão coloca todo o Paraná em situação de perigo, com áreas de perigo extremo principalmente entre Oeste, faixa central e Norte. A Climatempo destaca possibilidade de tornados especialmente nas regiões Norte e Oeste do Estado.

Sexta-feira pode ter risco ainda maior

O cenário pode se tornar ainda mais preocupante na sexta-feira (11). Segundo a Climatempo, especificamente em relação à possibilidade de tornados, o risco previsto para sexta é maior do que nesta quinta-feira. A intensificação de áreas de baixa pressão antecede a formação de uma frente fria e de um ciclone extratropical, mantendo o ambiente altamente instável.

Além dos fenômenos severos, o Paraná enfrenta a ameaça de chuva excepcionalmente volumosa. Em alguns pontos do Estado, os acumulados desta sequência de instabilidades podem superar 300 mm, aumentando também o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos e deslizamentos.

Com informações de DCMais.