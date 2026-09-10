Temporal provoca alagamentos em Bandeirantes e deixa ruas tomadas pela água

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - A chuva forte que atingiu todo o Norte Pioneiro durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira (10) provou alagamentos em diferentes pontos da cidade de Bandeirantes, e também na zona rural do município. Ruas ficaram tomadas pela água e estabelecimentos foram atingidos durante o temporal. As informações são de Cléverson Rodrigues.

Entre os pontos alagados está a região conhecida como Baixada, na rua Prefeito Moacir Castanho, no centro do município. O local já é conhecido pelos moradores por registrar problemas de alagamento durante episódios de chuva intensa e voltou a ficar coberto pela água nesta quinta.

Também houve registro de alagamento no Jardim San Rafael, onde uma rua ficou completamente tomada pela água. Imagens divulgadas por Cléverson mostram alguns veículos em meio à água. A situação também atingiu a região da rodoviária de Bandeirantes e um lava-car da cidade.

Na área rural do município, moradores do bairro Barrinha do Cateto também enfrentam os efeitos do grande volume de chuva registado desde a madrugada. Conforme as imagens, a estrada que liga o bairro ao município foi tomada pela água, e os moradores estão ilhados.

Imagens feitas durante a manhã mostram a dimensão dos alagamentos em diferentes pontos do município. A água acumulada dificultou a circulação e chamou a atenção de moradores, principalmente nos locais historicamente mais vulneráveis durante temporais.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre danos materiais e feridos em decorrência da forte chuva registrada nesta quinta-feira. A Folha acompanha a situação e a matéria poderá ser atualizada caso sejam divulgadas novas informações.