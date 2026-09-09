“Administração está em tudo”, afirma Joice Fabrício

Diretora executiva do Jornal Correio do Povo do Paraná e do Jornal Extra, de Guarapuava, Joice S. Fabrício. Foto: Assessoria

Na última quarta-feira, dia 9 de setembro, foi celebrado o Dia do Administrador, data que marca a regulamentação da profissão no Brasil. Para falar sobre a carreira, os desafios da Administração e sua trajetória, a diretora executiva do Jornal Correio do Povo do Paraná e do Jornal Extra, de Guarapuava, Joice S. Fabrício, concedeu uma entrevista especial ao Correio do Povo do Paraná.

Administradora por formação, Joice construiu uma trajetória que reúne atuação empresarial, acadêmica e institucional. Começou pelo curso técnico de Administração, seguiu para a graduação, mestrado e doutorado na área, concluído em 2021. Paralelamente, desenvolveu carreira como gestora, empreendedora e professora.

“Eu acho uma profissão linda, porque literalmente faz acontecer! Plagiando Simone de Beauvoir, ninguém nasce administrador, se torna administrador (a)”, afirma. Para ela, a combinação entre teoria e prática foi determinante. “Construí uma carreira gerencial e acadêmica ao mesmo tempo. E isso tem sido um grande privilégio, porque me permitiu testar na prática as ferramentas e conceitos da profissão e, ao mesmo tempo, refletir sobre a prática, os impactos, as contradições inerentes ao sistema social em que vivemos.”

Administração presente em tudo

Ao falar sobre os aprendizados da profissão, Joice destaca que a Administração ultrapassa os limites das empresas. “Eu creio que, principalmente no caso da Administração, é difícil separar onde começa a vida pessoal e termina a vida profissional”, explica.

Ela cita até mesmo a organização de uma festa familiar como exemplo de aplicação dos conceitos de gestão. “Se vou, por exemplo, planejar a festa de aniversário das minhas filhas, preciso de pessoas, lá estão o planejamento, o controle do orçamento, o foco nos resultados, o sorriso delas, no caso, e a coordenação de tudo isso. Ou seja, a Administração está em tudo!”

Na carreira empresarial, a criação de negócios aparece entre os principais resultados que destaca. “Sempre busquei ter um pé firme na inovação e outro no desenvolvimento de pessoas. Então o maior resultado é plantar essas sementes e ter a alegria de ver florescer.”

Desafios e transformação

Diante das mudanças tecnológicas e da chegada da inteligência artificial ao mercado de trabalho, Joice considera que a profissão se tornou ainda mais necessária. “Quando você detém os fundamentos e as técnicas de gestão, consegue dar conta das transformações tecnológicas.”

Para explicar o papel do administrador, ela compara o profissional a um maestro. “Os instrumentos podem mudar, os músicos podem mudar, mas você sabe como reger a orquestra.”

Joice também defende a atualização contínua dos profissionais e uma maior aproximação com as novas gerações. “Quem já está formado precisa receber atualização contínua para lidar com essa revolução que as IAs estão trazendo. E também lidar com os jovens que estão entrando no mercado de trabalho cuja cabeça é diferente.”

Chapa 2 e representação no CFA

A atuação institucional de Joice na profissão começou em 2003. Foi delegada regional por quase 20 anos, conselheira suplente e atualmente é conselheira titular do Conselho Regional de Administração do Paraná. Agora, concorre a conselheira federal pelo Paraná, pela Chapa 2.

“Fui entendendo que só podemos melhorar o sistema por dentro. E tenho muitos colegas que me incentivaram a disputar a vaga de conselheira federal”, conta.

A candidatura também representa uma busca por maior participação feminina. “Nos 60 anos de regularização da profissão no Brasil, o Paraná nunca teve uma mulher como conselheira federal titular. Tivemos uma suplente, a Liz Rodrigues. Então achamos que chegou a hora de disputar como titular.”

Entre as propostas da Chapa 2, Joice defende maior integração entre as estruturas regional e federal e o fortalecimento da valorização profissional. “Em primeiro lugar, queremos ter um alinhamento estreito entre o regional e o federal.”

Na sequência, ela cita uma situação envolvendo o atual conselheiro federal Gelson Uecker para exemplificar o que considera uma dificuldade nessa relação. “Há diversos programas, como o Proder, que transfere recursos aos estados, hoje subaproveitados pelo regional. O nosso atual conselheiro Gelson Uecker tenta, mas a diretoria do regional, por divergências políticas, nunca nem mesmo o convida para as plenárias. Não envia projetos para que ele defenda no Federal, não dialoga. Isso precisa mudar.”

Para Joice, experiências desenvolvidas no Paraná também podem ser levadas para outras regiões do país. “Projetos de valorização dos profissionais, maior fiscalização nos concursos públicos, garantindo para os profissionais de Administração as vagas privativas, vamos levar para o país todo.”

Uma profissão para todos

Com experiência também na docência, Joice incentiva estudantes e profissionais a permanecerem atentos às possibilidades da carreira. “Eu quero incentivar quem está cursando Administração porque é realmente uma profissão linda, cheia de oportunidades e, acima de tudo, traz muita satisfação e alegria para quem a exerce.”

Para ela, os fundamentos da área são necessários em diferentes profissões. “Um engenheiro cresce, abre uma construtora e… precisa fazer gestão. Um advogado monta uma banca e… precisa fazer gestão.”

Ao resumir sua visão sobre a profissão, Joice é direta: “Administração está em tudo! Tudo é Administração.”

Para marcar a data, ela deixa uma mensagem aos profissionais: “Quero desejar um feliz Dia a todos os profissionais de Administração e que sigam firmes na luta por melhorar a vida das pessoas.”