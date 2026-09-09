Idoso vai parar no hospital após ser atropelado por bicicleta

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem de 70 anos ficou ferido e teve de ser levado ao hospital após ser atropelado por uma bicicleta. A situação foi registrada na tarde da terça-feira (08) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado informando que um idoso havia dado entrada no Pronto Socorro da Santa Casa vítima de um acidente de trânsito. Diante do chamado, os agentes foram até a unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, a equipe médica informou que o homem havia sofrido uma queda que causou lesões no rosto. Em contato com vítima, esta relatou que estava na Avenida Comendador Luiz Meneghel quando, por volta das 13h00, foi atingido por um ciclista vindo a sofrer uma queda. O idoso ainda relatou não saber informar quem era o condutor da bicicleta, pois o mesmo deixou o local do acidente.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca de identificar e localizar o condutor da bicicleta, mas até o fechamento desta edição, ele não havia sido encontrado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.