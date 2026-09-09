Tecnologia criada pelo Estado do Paraná para ensino de Redação recebe prêmio da UNESCO em Paris

Secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, durante a cerimônia de entrega do prêmio. Foto: Sacha Heron/UNESCO

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O recurso educacional digital Redação Paraná recebeu, nesta quarta-feira (9), o Prêmio UNESCO Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa para o Uso das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) na Educação. O reconhecimento foi concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em evento realizado na sede da entidade, em Paris, na França.

A ferramenta, desenvolvida pelo Governo do Estado para apoiar o ensino de Redação nas escolas estaduais, foi uma das duas iniciativas reconhecidas pela premiação em nível global, em meio a 114 candidaturas de mais de 50 países. Com tema “Reimaginando o pensamento crítico e a criatividade com Inteligência Artificial (IA)”, o prêmio buscou reconhecer exemplos de uso ético e inovador de IA com impacto positivo para alunos e professores.

As iniciativas laureadas receberam US$ 25 mil em premiação, além de uma medalha e um certificado. Durante a cerimônia de entrega do prêmio, em Paris, o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, afirmou que o reconhecimento internacional é reflexo dos investimentos do Governo do Estado em tecnologia educacional.

“Esse prêmio é a consolidação de um trabalho que começou lá em 2019, com a implementação de mais tecnologia na educação, em especial toda tecnologia que vêm para facilitar o trabalho dos professores. É um reconhecimento ao trabalho diário dos docentes, das equipes dos Núcleos Regionais de Educação e da própria Secretaria, que desenvolveu essa tecnologia por meio dos nossos servidores e professores da rede. Ver o mundo todo assistindo ao protagonismo do Paraná nos deixa muito orgulhosos”, celebrou.

Conforme a Unesco, o Redação Paraná foi escolhido pela capacidade de “engajar alunos por meio de ciclos estruturados de escrita e revisão, fortalecendo a proficiência linguística e as habilidades de pensamento e escrita, mediante a combinação de feedback assistido por IA com a mediação do professor”.

A entidade também destacou a escala e o potencial de promoção da equidade da ferramenta, que alcança gratuitamente mais de 850 mil estudantes em 2 mil escolas estaduais, além do apoio fornecido aos professores por meio de treinamento estruturado, garantindo que os docentes estejam preparados para integrar os materiais instrucionais do programa às práticas de ensino.

REDAÇÃO PARANÁ

Criado em 2020, como um projeto-piloto, o Redação Paraná foi lançado e disponibilizado para toda a rede estadual em 2021, atendendo alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

O objetivo do lançamento foi superar a dificuldade histórica dos alunos em produção de texto, cenário identificado em nível nacional. Além disso, a suspensão de aulas presenciais em 2020, devido à pandemia de Covid-19, impulsionou a busca por novos recursos digitais.

Como nenhuma solução de mercado disponível atendia às necessidades da rede estadual, a própria Seed-PR desenvolveu o Redação Paraná, com recursos do Governo do Estado e tecnologia 100% paranaense.

Por meio da ferramenta, estudantes da rede estadual podem praticar redação em casa ou na escola, usando um computador, tablet ou smartphone. Ao acessar o aplicativo, o aluno encontra propostas de redação cobradas em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de exercícios formulados por técnicos pedagógicos da Seed-PR.

O sistema usa IA para identificar erros ortográficos e gramaticais, de forma interativa. Na versão Redação 2.0, com suporte da IA Gemini, a ferramenta também analisa aspectos linguísticos e argumentativos nos gêneros textuais conto, crônica, relato e texto dissertativo-argumentativo. O próprio estudante pode acompanhar a correção e identificar pontos de melhoria no texto, além de receber orientações do professor.

Hoje, o recurso soma 878 mil matrículas ativas - quase 90% dos cerca de 1 milhão de alunos da rede estadual de ensino do Paraná.

IMPACTO EM NÚMEROS

Dados da ferramenta mostram que, desde a implementação do recurso, os estudantes paranaenses estão escrevendo mais. Em 2022, ano seguinte à criação do Redação Paraná, 3,9 milhões de textos foram produzidos no aplicativo, uma média de 4,0 redações por aluno. Tanto em 2024 quanto em 2025, o número de redações concluídas superou 6 milhões, atingindo média de 7,2 textos produzidos por usuário ao ano.

A iniciativa também beneficiou professores da rede. Conforme a Coordenação de Educação Digital (CED) da Seed-PR, o tempo médio de correção de uma redação passou de 10 a 15 minutos, no formato manual, para menos de 3 minutos com a tecnologia. Além disso, após a inclusão de recursos de IA, o tempo médio de retorno automatizado ao estudante caiu 18%.

“O Redação Paraná é um exemplo de como a tecnologia pode impactar positivamente a aprendizagem dos estudantes e, ao mesmo tempo, otimizar a rotina dos professores. Não é à toa que o Paraná tem a melhor educação do Brasil e, segundo a própria OCDE, se fosse um país, o Paraná teria também a melhor educação da América Latina. Isso demonstra que estamos no caminho certo”, acrescentou o secretário.

Além dos feedbacks personalizados aos alunos, a ferramenta se destaca por fornecer indicadores pedagógicos que sugerem quais pontos precisam da intervenção docente, garantindo a autonomia do professor na correção.

Outro diferencial é a rede consolidada de embaixadores. Presentes em todos os 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) do estado, esses professores atuam como pontos focais para suporte técnico e pedagógico a alunos e docentes que utilizam diariamente o Redação Paraná.

PREMIAÇÃO

Desde 2005, o Prêmio UNESCO Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa para o Uso das TIC na Educação reconhece, anualmente, projetos e iniciativas globais que usam

tecnologias para aprimorar o ensino, a aprendizagem e o desempenho educacional na era digital. A cada ano, o prêmio trabalha com uma temática específica, alinhada aos princípios e valores da UNESCO e ao uso responsável e ético das tecnologias de informação e comunicação.

A edição de 2026 buscou identificar e reconhecer as melhores práticas inovadoras que demonstram como professores e alunos podem interagir com sistemas de IA de forma a estimular o pensamento crítico, a criatividade e a imaginação.

Além do Redação Paraná, o programa Generation AI, criado por universidades da Finlândia, também foi premiado. As duas iniciativas laureadas foram selecionadas por um júri internacional independente, composto por especialistas em educação, que reconheceram a excelência no uso de tecnologias digitais.

A entrega do prêmio ocorreu durante a Digital Learning Week (Semana de Aprendizagem Digital) 2026, evento que reúne líderes e autoridades globais da educação. Com tema “Educação na era da IA: fatos, atritos e fronteiras”, o evento teve início nesta terça-feira (8) e segue até sexta-feira (11), na sede da UNESCO, em Paris.