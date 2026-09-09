Tempestades severas podem provocar tornados no Paraná nos próximos dias

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná entra em um período de atenção para tempestades severas entre esta quinta-feira (10) e sexta-feira (11). Segundo a Climatempo, as condições atmosféricas previstas para os próximos dias podem favorecer, inclusive, a formação pontual de tornados no Estado.

As áreas que exigem maior atenção estão nas regiões Central, Oeste e em parte do Norte Pioneiro. A previsão está relacionada à atuação de uma área de baixa pressão, ao avanço de uma nova frente fria e à formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil.

Além da possibilidade de tornados, são esperadas tempestades acompanhadas de grande quantidade de raios, queda de granizo, chuva volumosa e fortes rajadas de vento. Nas áreas mais atingidas, os ventos podem superar os 85 km/h.

A previsão, no entanto, não significa que tornados necessariamente irão ocorrer. Trata-se de um ambiente atmosférico favorável à formação de tempestades capazes de produzir fenômenos severos de maneira localizada.

Risco aumenta na quinta-feira

Nesta quarta-feira (9), uma área de baixa pressão sobre o Paraguai já contribui para transportar umidade em direção ao Paraná. A chuva começa principalmente pelas regiões Oeste e Sudoeste e, ao longo do dia, alcança outras áreas.

A tendência é de pancadas moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O período entre a tarde e a noite concentra maior risco para temporais.

A situação se torna mais preocupante na quinta-feira. De acordo com a Climatempo, a combinação de ar quente e úmido, forte instabilidade e mudanças na velocidade e direção dos ventos em diferentes níveis da atmosfera cria condições para tempestades mais organizadas e potencialmente severas.

A chuva deve atingir praticamente todo o Paraná, com episódios fortes a muito fortes. Há possibilidade de granizo, muitos raios e ventania. Em alguns pontos, as rajadas devem chegar a aproximadamente 85 km/h e podem superar essa velocidade de forma localizada.

Tornados não estão descartados na sexta-feira

Na sexta-feira (11), a instabilidade continua elevada. O aprofundamento da área de baixa pressão e a formação de um ciclone extratropical no Sul do país devem contribuir para organizar uma nova frente fria.

Com muita umidade disponível e forte cisalhamento dos ventos, a atmosfera continuará propícia para tempestades intensas.

É justamente nesse cenário que a Climatempo aponta que a ocorrência de tornados não pode ser descartada no interior do Paraná. Ainda existe, porém, incerteza sobre quais pontos do Estado estarão mais sujeitos ao fenômeno.

Além dos eventos severos isolados, a quantidade de chuva também preocupa. Temporais podem ocorrer desde a manhã e ganhar intensidade durante a sexta-feira. Parte do Norte Pioneiro aparece entre as regiões que merecem atenção durante o período de instabilidade.

Embora seja possível identificar regiões com ambiente mais propício para tempestades severas, não é possível determinar com antecedência quais municípios eventualmente poderão registrar um tornado. Esse tipo de fenômeno costuma ser localizado e depende de condições atmosféricas específicas no momento da formação das tempestades.

Por isso, moradores devem acompanhar os alertas emitidos pelos órgãos meteorológicos e pela Defesa Civil, principalmente entre quinta e sexta-feira.

Como se proteger em caso de tornado

A Defesa Civil orienta que, diante de tempestades severas, a população procure locais seguros e evite permanecer perto de árvores, postes e estruturas metálicas. Dentro de casa, portas e janelas devem permanecer bem fechadas.

Em uma situação de tornado, a recomendação é permanecer em uma parte resistente da construção, longe de janelas, e proteger a cabeça contra objetos e destroços. Colchões podem ser utilizados como proteção adicional.

Quem estiver em área aberta e não encontrar abrigo seguro deve procurar uma depressão do terreno ou vala e permanecer abaixado, protegendo principalmente a cabeça.

Também é importante evitar estacionar veículos próximos a árvores, placas e torres de transmissão. Cabos elétricos caídos nunca devem ser tocados.

Após a passagem do temporal, a orientação é manter distância de construções danificadas e deixar imediatamente o imóvel caso haja cheiro de gás.

Alertas e telefones de emergência

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Ocorrências envolvendo falta de energia ou postes e redes elétricas devem ser comunicadas à Copel pelo 0800 51 00 116.

Também é possível receber gratuitamente alertas da Defesa Civil diretamente no celular. Para fazer o cadastro, basta enviar um SMS com o CEP da localidade para 40199. A partir daí, o número passa a receber avisos sobre situações de risco para a região cadastrada.

Com informações de G1 Paraná.