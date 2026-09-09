Publicidade

Tempestades severas podem provocar tornados no Paraná nos próximos dias

Fenômenos podem atingir diversas regiões do Estado nesta quinta e sexta-feira (11); veja as áreas de maior risco e como se proteger. Temporais podem trazer granizo, chuvas intensas e ventos fortes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/09/2026 às 11h37
Tempestades severas podem provocar tornados no Paraná nos próximos dias
Tornado que atingiu Piraí do Sul no mês passado. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná entra em um período de atenção para tempestades severas entre esta quinta-feira (10) e sexta-feira (11). Segundo a Climatempo, as condições atmosféricas previstas para os próximos dias podem favorecer, inclusive, a formação pontual de tornados no Estado.

As áreas que exigem maior atenção estão nas regiões Central, Oeste e em parte do Norte Pioneiro. A previsão está relacionada à atuação de uma área de baixa pressão, ao avanço de uma nova frente fria e à formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil.

Além da possibilidade de tornados, são esperadas tempestades acompanhadas de grande quantidade de raios, queda de granizo, chuva volumosa e fortes rajadas de vento. Nas áreas mais atingidas, os ventos podem superar os 85 km/h.

A previsão, no entanto, não significa que tornados necessariamente irão ocorrer. Trata-se de um ambiente atmosférico favorável à formação de tempestades capazes de produzir fenômenos severos de maneira localizada.

Risco aumenta na quinta-feira

Nesta quarta-feira (9), uma área de baixa pressão sobre o Paraguai já contribui para transportar umidade em direção ao Paraná. A chuva começa principalmente pelas regiões Oeste e Sudoeste e, ao longo do dia, alcança outras áreas.

A tendência é de pancadas moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O período entre a tarde e a noite concentra maior risco para temporais.

A situação se torna mais preocupante na quinta-feira. De acordo com a Climatempo, a combinação de ar quente e úmido, forte instabilidade e mudanças na velocidade e direção dos ventos em diferentes níveis da atmosfera cria condições para tempestades mais organizadas e potencialmente severas.

A chuva deve atingir praticamente todo o Paraná, com episódios fortes a muito fortes. Há possibilidade de granizo, muitos raios e ventania. Em alguns pontos, as rajadas devem chegar a aproximadamente 85 km/h e podem superar essa velocidade de forma localizada.

Tornados não estão descartados na sexta-feira

Na sexta-feira (11), a instabilidade continua elevada. O aprofundamento da área de baixa pressão e a formação de um ciclone extratropical no Sul do país devem contribuir para organizar uma nova frente fria.

Com muita umidade disponível e forte cisalhamento dos ventos, a atmosfera continuará propícia para tempestades intensas.

É justamente nesse cenário que a Climatempo aponta que a ocorrência de tornados não pode ser descartada no interior do Paraná. Ainda existe, porém, incerteza sobre quais pontos do Estado estarão mais sujeitos ao fenômeno.

Além dos eventos severos isolados, a quantidade de chuva também preocupa. Temporais podem ocorrer desde a manhã e ganhar intensidade durante a sexta-feira. Parte do Norte Pioneiro aparece entre as regiões que merecem atenção durante o período de instabilidade.

Embora seja possível identificar regiões com ambiente mais propício para tempestades severas, não é possível determinar com antecedência quais municípios eventualmente poderão registrar um tornado. Esse tipo de fenômeno costuma ser localizado e depende de condições atmosféricas específicas no momento da formação das tempestades.

Por isso, moradores devem acompanhar os alertas emitidos pelos órgãos meteorológicos e pela Defesa Civil, principalmente entre quinta e sexta-feira.

Como se proteger em caso de tornado

A Defesa Civil orienta que, diante de tempestades severas, a população procure locais seguros e evite permanecer perto de árvores, postes e estruturas metálicas. Dentro de casa, portas e janelas devem permanecer bem fechadas.

Em uma situação de tornado, a recomendação é permanecer em uma parte resistente da construção, longe de janelas, e proteger a cabeça contra objetos e destroços. Colchões podem ser utilizados como proteção adicional.

Quem estiver em área aberta e não encontrar abrigo seguro deve procurar uma depressão do terreno ou vala e permanecer abaixado, protegendo principalmente a cabeça.

Também é importante evitar estacionar veículos próximos a árvores, placas e torres de transmissão. Cabos elétricos caídos nunca devem ser tocados.

Após a passagem do temporal, a orientação é manter distância de construções danificadas e deixar imediatamente o imóvel caso haja cheiro de gás.

Alertas e telefones de emergência

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Ocorrências envolvendo falta de energia ou postes e redes elétricas devem ser comunicadas à Copel pelo 0800 51 00 116.

Também é possível receber gratuitamente alertas da Defesa Civil diretamente no celular. Para fazer o cadastro, basta enviar um SMS com o CEP da localidade para 40199. A partir daí, o número passa a receber avisos sobre situações de risco para a região cadastrada.

Com informações de G1 Paraná.

Dia de chuva em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região

Região terá sequência de dias nublados antes da volta das instabilidades; volumes podem passar dos 40 mm em algumas cidades na próxima semana

 Foto: EPR Litoral Pioneiro
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento

Obras serão realizadas em rodovias do Litoral, na PR-151, nos Campos Gerais, e na BR-369, no Norte Pioneiro

 Três vítimas são da mesma família e morreram após um barranco desabar sobre uma residência em Ponta Grossa. Foto: Boca No Trombone
MARCAS DOS TEMPORAIS Há 16 horas

Semana de chuvas intensas deixa quatro mortos, dois desaparecidos e mais de 22 mil afetados no Paraná

Em sete dias, temporais causaram estragos em 80 municípios, danificaram mais de 3 mil casas e obrigaram 2,5 mil pessoas a deixarem suas residências

 Foto: Reprodução/Ana Maria Mello Jekel
PREVISÃO PARA SEMANA Há 1 dia

Temperatura pode chegar a 1°C e Paraná pode registrar geada nesta semana

Frente fria chega ao Estado após período de forte instabilidade, despencando as temperaturas; dia mais frio deve ser a quarta-feira (16) e a chuva volta a ganhar força no final de semana

 Ex-secretário de Estado Luís Guilherme Gomes Mussi - Foto: Reprodução/Marcelo Borges/Ric Record
TRAGÉDIA Há 4 dias

Sogro de Alexandre Curi, Luís Mussi morre em acidente no Paraná

Ex-secretário de Estado tinha 72 anos e foi socorrido em estado grave após colisão na PR-423

Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados