Homem é preso após agredir e tentar atacar a ex-namorada com uma faca

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem foi preso na tarde do último domingo (06) após agredir a ex-namorada com socos e tentar atacar a vítima com uma faca. O crime foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 a equipe recebeu um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica com agressão e ameaças registrada em uma residência situada a Rua Pedro Catrochio. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a mulher de 38 anos passou a relatar que foi até a casa de sua mãe para almoçar e, ao retornar para sua residência, encontrou o ex-namorado alterado e agressivo. Ainda segundo a vítima, o suspeito passou a lhe xingar e começou a lhe agredir com socos no rosto, além de tentar lhe dar uma facada. Enquanto o suspeito destruía os móveis da residência, a vítima conseguiu fugir e pedir socorro.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.