Sandro Alex vai entregar 120 novas Clínicas de Fisioterapia para o SUS no Paraná

“O Estado vai ampliar de maneira inédita o atendimento de fisioterapia para o Interior, dando sequência na política de regionalização da saúde“, disse Sandro Alex. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, tem entre seus projetos para a saúde a implementação de 120 Clínicas de Fisioterapia de maneira descentralizada em todo o Estado. Esses novos equipamentos terão piscina e hidroginástica e vão ajudar a modernizar a assistência no SUS.

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As unidades contarão com estrutura completa, incluindo salão de cinesioterapia e mecanoterapia, voltado à reabilitação e ao fortalecimento muscular; consultórios para triagem e atendimentos individualizados, vestiários, sanitários, espaços administrativos, copa, almoxarifado e demais ambientes necessários ao funcionamento das clínicas.

O projeto básico das unidades foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde e prevê uma padronização de critérios técnicos, funcionais e assistenciais, garantindo mais eficiência na construção, manutenção e operação das unidades, além de facilitar a adesão por parte dos municípios. Foram desenvolvidos dois modelos: o Fisiocentro Porte I, com investimento de R$ 1,9 milhão, e o Fisiocentro Porte II, com investimento de R$ 1,3 milhão. Ambos foram planejados para oferecer ambientes modernos, acessíveis e adequados a práticas fisioterapêuticas.

“O Estado vai ampliar de maneira inédita o atendimento de fisioterapia para o Interior, dando sequência na política de regionalização da saúde, que já conta com 1,7 mil obras entre aquelas entregues, em execução ou planejamento. Nós construímos ou reformamos mais de 50 hospitais, criamos uma rede de Ambulatórios Médicos de Especialidades e de Pronto Atendimentos Municipais, e implementamos Unidades Mistas de Saúde em pequenos municípios. É uma revolução. A partir de 2027 vamos ampliar ainda mais a estrutura”, disse Sandro Alex. Continua após a publicidade

Essa política, segundo ele, também está amparada na expansão do Opera Paraná, maior programa de cirurgias eletivas do Brasil. O Estado hoje é referência, por exemplo, em cirurgias da coluna vertebral, que geralmente são acompanhadas de recomendação para fisioterapia.

“Com essas obras, vamos ampliar o acesso à reabilitação, proporcionar melhores condições de trabalho aos nossos médicos e enfermeiros e apresentar para o SUS paranaense uma nova porta de entrada”, complementa o candidato.

Centros de Reabilitação

Outro avanço nessa área será a construção de 12 Centros Especializados em Reabilitação (CER) do tipo IV, com tratamento para reabilitação visual, auditiva, física e intelectual (incluindo o Transtorno do Espectro Autista - TEA). Além disso, o Estado vai receber um novo prédio do Complexo Silvio Santos em um terreno de mais de 7 mil metros quadrados ao lado do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier. O investimento será de cerca de R$ 65 milhões.