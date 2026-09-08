Com ciúmes, mulher ataca homem com copo “Stanley” no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Uma mulher de 24 anos foi presa após atacar um homem de 28 com um copo do tipo “Stanley” durante a ExpoBan, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita confessou a agressão, e afirmou que agiu motivada por ciúmes.

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A ocorrência foi registrada por volta das 04h43 desta segunda-feira (07). A equipe da PM foi acionada para prestar apoio após uma agressão registrada durante a festa. Quanto os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida pelo SAMU, e encaminhada ao pronto-socorro.

No local, uma mulher contou que estava dançando com o homem quando a mulher se aproximou e desferiu um golpe com o copo contra a cabeça dele. A agressão provocou uma lesão corto-contusa, de aproximadamente quatro centímetros.

Ainda de acordo com a PM, o responsável pela segurança da festa informou que a mulher foi contida logo após a agressão, e colocada dentro de uma van porque, segundo o relato feito à equipe, populares que estavam no local passaram a ameaçar linchá-la.

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Ao conversar com os policiais, a mulher confirmou que havia agredido o homem e declarou que o ataque teria sido motivado por ciúmes.

Diante da situação, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. A vítima permaneceu sob atendimento médico.