Mulher volta da casa da mãe e escapa de ataque com faca no Norte Pioneiro

Vítima de 38 anos foi agredida com socos pelo ex-companheiro, que tentou esfaqueá-la; caso aconteceu em Bandeirantes durante o final de semana

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
08/09/2026 às 09h21 Atualizada em 08/09/2026 às 10h01
Mulher volta da casa da mãe e escapa de ataque com faca no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Uma mulher de 38 anos foi agredida com socos e ameaçada com uma faca pelo ex-companheiro dentro de sua residência em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. O caso aconteceu no fim da tarde do último domingo (06), e o suspeito foi preso pela Polícia Militar.

Continua após a publicidade

Conforme as informações divulgadas pela PM, a equipe foi acionada por volta das 17h58 para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Pedro Catrochio. Aos policiais, a vítima relatou que já havia sofrido violência doméstica no sábado (05), situação que também foi registrada em boletim de ocorrência.

Já no domingo, ela havia saído para almoçar na casa de sua mãe. No entanto, ao retornar para sua casa, encontrou o ex-companheiro no local. De acordo com o relato, ele estava alterado, e começou a ofendê-la com palavras de baixo calão.

Ainda segundo a vítima, na sequência ele teria iniciado agressões físicas, desferindo socos contra o rosto da mulher. Em seguida, pegou uma faca e começou a destruir móveis da casa.

Continua após a publicidade

O caso ficou ainda mais grave quando, segundo a mulher, o homem tentou atingi-la com a faca. Ela conseguiu correr e saiu da casa pedindo ajuda, momento em que a PM foi acionada.

Rapidamente, os policiais prenderam o suspeito e encaminharam os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A agressão provocou uma lesão corto-contusa, de aproximadamente quatro centímetros. Foto: Imagem Ilustrativa - IA Folha Extra
CONFUSÃO NA EXPOBAN Há 2 horas

Com ciúmes, mulher ataca homem com copo “Stanley” no Norte Pioneiro

Mulher de 24 anos atingiu a vítima na cabeça durante a ExpoBan, em Bandeirantes; homem sofreu corte de cerca de quatro centímetros e precisou de atendimento médico

 O veículo bateu contra um poste de energia elétrica e sofreu danos significativos na parte dianteira. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 4 dias

Ônibus da saúde com pacientes da região se envolve em acidente no Norte Pioneiro

Veículo da prefeitura de Bandeirantes havia buscado pacientes no Hospital Regional de Cornélio Procópio, e acabou colidindo contra um poste; informações preliminares apontam ferimentos leves

 Imagens divulgadas pela própria organização da ExpoBan mostram os danos provocados pela tempestade. Foto: Divulgação
DANOS À ESTRUTURA Há 7 dias

A poucos dias da abertura, ExpoBan tem estrutura danificada por temporal em Bandeirantes

Fortes rajadas de vento arrancaram lonas das arquibancadas, derrubaram barracas e entortaram estruturas metálicas; festa começa nesta quinta-feira (3)

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Homem armado é preso após fugir da PM no Norte Pioneiro

Situação foi registrada durante o fim de semana no município de Bandeirantes

 Foto: Cléverson Rodrigues Rádio
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Cabeleireiro é encontrado morto dentro do próprio salão na região

Corpo estava em avançado estado de decomposição e, segundo informações apuradas no local, não apresentava sinais aparentes de violência. Caso aconteceu em Bandeirantes

Bandeirantes - PR
Bandeirantes - PR
Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
95 ACIDENTES Há 13 minutos

Feriado termina com três mortes e quase 100 feridos em acidentes no Paraná
A PARTIR DE QUARTA Há 52 minutos

Paraná entra em alerta para tempestades com chuva intensa e ventos de 70 km/h
PROJETOS PARA SAÚDE Há 1 hora

Sandro Alex vai entregar 120 novas Clínicas de Fisioterapia para o SUS no Paraná
CONFUSÃO NA EXPOBAN Há 2 horas

Com ciúmes, mulher ataca homem com copo “Stanley” no Norte Pioneiro
NO FIM DE SEMANA Há 2 horas

Mulher volta da casa da mãe e escapa de ataque com faca no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O jornal que atravessou a guerra
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 04 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados