Mulher volta da casa da mãe e escapa de ataque com faca no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Uma mulher de 38 anos foi agredida com socos e ameaçada com uma faca pelo ex-companheiro dentro de sua residência em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. O caso aconteceu no fim da tarde do último domingo (06), e o suspeito foi preso pela Polícia Militar.

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Conforme as informações divulgadas pela PM, a equipe foi acionada por volta das 17h58 para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Pedro Catrochio. Aos policiais, a vítima relatou que já havia sofrido violência doméstica no sábado (05), situação que também foi registrada em boletim de ocorrência.

Já no domingo, ela havia saído para almoçar na casa de sua mãe. No entanto, ao retornar para sua casa, encontrou o ex-companheiro no local. De acordo com o relato, ele estava alterado, e começou a ofendê-la com palavras de baixo calão.

Ainda segundo a vítima, na sequência ele teria iniciado agressões físicas, desferindo socos contra o rosto da mulher. Em seguida, pegou uma faca e começou a destruir móveis da casa.

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O caso ficou ainda mais grave quando, segundo a mulher, o homem tentou atingi-la com a faca. Ela conseguiu correr e saiu da casa pedindo ajuda, momento em que a PM foi acionada.

Rapidamente, os policiais prenderam o suspeito e encaminharam os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.