Ratinho Junior tem 80% de aprovação e permanece entre governadores mais bem avaliados do Brasil, diz pesquisa

Gestão do governador à frente do Palácio Iguaçu teve apenas 18% de desaprovação entre os paranaenses. Ratinho Junior tem a segunda maior aprovação entre governadores

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
04/09/2026 às 16h00
Ratinho Junior tem 80% de aprovação e permanece entre governadores mais bem avaliados do Brasil, diz pesquisa
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), tem 80% de aprovação entre os eleitores do Estado, segundo pesquisa mais recente do instituto Real Time Big Data, da segunda quinzena de agosto. O resultado corrobora o patamar elevado de avaliação do governador entre os paranaenses, que aparece sempre acima dos 80% também em levantamentos recentes realizados por outros institutos.

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De acordo com o levantamento, 80% dos entrevistados aprovam o trabalho de Ratinho Junior à frente do Palácio Iguaçu, enquanto 18% desaprovam e 2% não souberam ou não responderam. A diferença entre aprovação e desaprovação chega a 62 pontos percentuais. Na avaliação qualitativa, 58% consideram o governo ótimo ou bom, 30% avaliam como regular e apenas 11% como ruim ou péssimo.

O índice coloca Ratinho Junior entre os governadores mais bem avaliados pelo Real Time Big Data. Considerando as pesquisas mais recentes do instituto que fizeram a pergunta específica sobre aprovação da gestão estadual, foram avaliados 16 estados, e o governador paranaense aparece com a segunda maior aprovação, a apenas um ponto percentual de Daniel Vilela, de Goiás, que tem 81%

Ratinho Junior supera os índices registrados por governadores de estados como Pará (73%), São Paulo (63%), Pernambuco (60%), Minas Gerais (56%), Rio Grande do Sul (56%) e Bahia (51%). Também ficam abaixo do Paraná os resultados obtidos pelos governadores do Espírito Santo (75%), Sergipe (69%), Mato Grosso do Sul (65%), Paraíba (65%), Mato Grosso (64%) e Distrito Federal (60%).

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No Paraná, a pesquisa do Real Time Big Data foi realizada entre 13 e 17 de agosto, com 1.600 entrevistados. O levantamento está registrado no TSE sob o número PR-09262/2026, com margem de erro de 2 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%.

Metodologia das demais pesquisas citadas:

Goiás: 1.600 entrevistas, 24 a 27/08, margem de erro de ±2 p.p., intervalo de confiança de 95%, registro GO-00954/2026.

Espírito Santo: 1.600, 22 a 26/08, ±2 p.p., 95%, ES-05096/2026.

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Pará: 1.600, 30/07 a 03/08, ±2 p.p., 95%, PA-08492/2026.

Sergipe: 1.600, 28/07 a 01/08, ±2 p.p., 95%, SE-07327/2026.

Mato Grosso do Sul: 1.600, 01 a 05/08, ±2 p.p., 95%, MS-07706/2026.

Paraíba: 1.600, 19 a 22/08, ±2 p.p., 95%, PB-07790/2026.

Mato Grosso: 1.600, 07 a 11/08, ±2 p.p., 95%, MT-04560/2026.

São Paulo: 2.000, 19 a 22/08, ±2 p.p., 95%, SP-01347/2026.

Distrito Federal: 1.600, 14 a 18/08, ±2 p.p., 95%, DF-07849/2026.

Pernambuco: 1.600, 12 a 15/08, ±2 p.p., 95%, PE-06056/2026.

Ceará: 1.600, 15 a 19/08, ±2 p.p., 95%, CE-08223/2026.

Minas Gerais: 2.000, 22 a 26/08, ±2 p.p., 95%, MG-07972/2026.

Rio Grande do Sul: 1.600, 20 a 24/08, ±2 p.p., 95%, RS-09640/2026.

Bahia: 1.600, 06 a 10/08, ±2 p.p., 95%, BA-00277/2026.

Rio de Janeiro: 2.000, 23 a 27/07, ±2 p.p., 95%, RJ-03487/2026.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Pinhalão.
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