Abandonado e atropelado, Pingo precisa de ajuda para se recuperar em Wenceslau Braz

Cãozinho sofreu fraturas após ser atingido por um carro e agora precisa de acompanhamento e tratamento veterinário; campanha arrecada recursos e também busca uma família para adotá-lo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
04/09/2026 às 15h10
Abandonado e atropelado, Pingo precisa de ajuda para se recuperar em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Abandonado nas ruas e, depois, atropelado. Essa é parte da história de Pingo, um cachorro jovem que foi resgatado após ser atingido por um carro em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Agora, enquanto se recupera das fraturas provocadas pelo acidente, uma campanha busca arrecadar recursos para custear o tratamento veterinário e encontrar uma nova família para o animal.

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Segundo o relato divulgado por Fabiele Miranda, protetora independente e responsável pelo resgate, Pingo já vivia nas ruas após ter sido abandonado quando o atropelamento aconteceu. O cachorro teria recebido carinho de uma mulher e começou a segui-la. Durante o trajeto, assustado e sem estar acostumado ao movimento da rua, acabou sendo atingido por um veículo.

Com o impacto, Pingo ficou preso embaixo do carro. Pessoas que presenciaram o acidente intervieram e conseguiram ajudá-lo. Mesmo machucado, o cachorro conseguiu sair debaixo do veículo e posteriormente recebeu atendimento veterinário.

Pingo sofreu fraturas

Na clínica, os exames apontaram uma fratura no púbis, em uma região próxima à passagem da uretra, além de outra fratura menor.

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Apesar dos ferimentos, há expectativa de recuperação. Por ser jovem, existe a possibilidade de o organismo conseguir promover a calcificação do osso sem a necessidade de uma intervenção mais invasiva. Para isso, porém, Pingo precisa continuar recebendo acompanhamento veterinário, realizar exames e seguir o tratamento indicado durante a recuperação.

Os custos desses cuidados motivaram a criação de uma campanha para arrecadar recursos. O dinheiro será destinado às despesas veterinárias relacionadas ao tratamento do cachorro.

Para ajudar Pingo, os moradores podem contribuir com qualquer valor através da chave PIX [email protected].

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Além de ajuda, Pingo procura uma família

A história também pode ganhar um novo capítulo depois da recuperação. Pingo está disponível para adoção responsável e os responsáveis pelo animal procuram uma família disposta a oferecer um lar definitivo.

Descrito como um cachorro jovem, amoroso e de porte pequeno, Pingo ganhou até uma descrição bem-humorada de quem está cuidando dele: ele se parece com um “fiapinho de manga mofado, edição limitada”.

Quem tiver interesse em adotá-lo pode entrar em contato com Fabiele pelo telefone (43) 9 9928-0816.

Depois do abandono e do atropelamento, a mobilização agora tenta garantir a Pingo duas coisas que ainda faltam para completar sua história: a recuperação e um novo lar.

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