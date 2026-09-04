Pesquisa RIC/IRG: Sandro e Greca crescem no primeiro turno, consolidam segundo lugar e encostam em Sergio Moro

DA REDAÇÃO/RIC - FOLHA EXTRA

Novo levantamento do Grupo RIC/IRG Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (04), mostra como está a disputa entre os candidatos ao Governo do Paraná, com o apoio dos respectivos vices. A sondagem testou dois cenários de 1° turno e três de 2° turno, além da rejeição. Para medir o peso do apoio das chapas quase todos os recortes trazem os nomes dos vices. Confira os números:

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1° Turno – Cenário Estimulado com Vices

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 38,8%

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 27%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 21,8%

Não sabe ou não respondeu: 7%

Nenhum, Branco ou Nulo: 4,2%

Luiz França (Missão) e João Adolfo (Missão): 0,9%

Tayná Miessa e Willian Araki (UP): 0,3%

De acordo com as pesquisas, os candidatos Adriano Teixeira e José Carlos (PCO), Samuel de Mattos (PSTU) e Helena Figueiredo (PSTU), e, por fim, Alexandre Salomão e Daiana Criminacio (Mobiliza), não pontuaram.

1° Turno – Cenário Espontâneo

A pesquisa Grupo RIC/IRG Pesquisas também mediu o cenário espontâneo, em que os entrevistados respondem sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados. Nesse recorte, 54,3% disseram não saber ou não responderam.

Já entre os nomes lembrados:

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Sergio Moro (PL): 18,4%

Sandro Alex (PSD): 10,4%

Requião Filho (PDT): 9,2%

Nenhum, branco ou nulo: 4%

Entre os nomes mencionados espontaneamente pelos entrevistados, Ratinho Junior (PSD) apareceu com 2,6%, enquanto o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) ficou com 0,6%. Por fim, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB) tem 0,3% e Luiz França (MISSÃO) 0,2%.

Vale ressaltar que, nas pesquisas espontâneas, os entrevistados respondem livremente, sem que seja apresentada uma lista de candidatos. Por isso, podem ser mencionados nomes que não participam oficialmente da disputa pelo cargo pesquisado, como Ratinho Junior, Alexandre Curi, que concorre a uma vaga no Senado Federal, e Rafael Greca, candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Sandro Alex.

Rejeição

O levantamento Grupo RIC/IRG Pesquisas mediu ainda a rejeição aos candidatos ao Governo do Paraná. Veja os resultados:

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Requião Filho (PDT): 43,8%

Sergio Moro (PL): 28,6%

Não sabe ou não respondeu: 11,1%

Nenhum, branco ou nulo: 5,5%

Sandro Alex (PSD): 4,3%

Adriano Teixeira (PCO) 1,9%

Tayna Miessa (UP): 1,3%

Samuel de Mattos (PSTU): 1,3%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 1,2%

Luiz França (Missão): 1% de rejeição

2° Turno – Sergio Moro e Edson Vasconcelos (PL) X Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB)

Em uma disputa entre Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL) contra Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB), Moro e seu candidato a vice teriam 44,8% das intenções de voto, enquanto Sandro Alex e Greca alcançariam 40,5%. A opção “Nenhum, branco ou nulo” representa 7,6%, enquanto 7,1% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

2° Turno – Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL) x Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (SD)

Já em um cenário de 2º turno entre Sergio Moro (PL), ao lado do vice Edson Vasconcelos (PL), e Requião Filho (PDT), com Michele Caputo Neto (Solidariedade) como vice, Moro e Vasconcelos aparecem com 57,5% das intenções de voto. Na sequência, Requião Filho e Michele Caputo Neto registram 31,2%. Além disso, 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam, enquanto 5,3% afirmaram votar em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo.

2° Turno – Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB) x Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (SD)

Por fim, em um eventual 2º turno entre Sandro Alex (PSD), ao lado do vice Rafael Greca (MDB), e Requião Filho (PDT), com Michele Caputo Neto (Solidariedade) como vice, Sandro Alex e Greca aparecem com 52,9% das intenções de voto, enquanto Requião Filho e Michele Caputo Neto registram 28,6%. Além disso, 13,6% dos entrevistados afirmaram votar em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo. Já a opção “Não sabe/Não respondeu” representa 4,9%.

Dados da Pesquisa

A sondagem Grupo RIC/IRG Pesquisas ouviu 1.200 pesoas entre 31 de agosto e 03 de setembro. A margem de erro é de 2,83 pontos para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa esta registrada junto a Justiça Eleitoral sob o número PR-02179/2026.

Com informações de Ric.com.