Paraná entra em alerta de tempestade nesta sexta-feira; ventos podem chegar a 70 km/h

Inmet alerta para chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo; avanço de frente fria aumenta instabilidade no Estado durante o fim de semana. Norte Pioneiro e Campos Gerais podem ser atingidos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
04/09/2026 às 09h52
Paraná entra em alerta de tempestade nesta sexta-feira; ventos podem chegar a 70 km/h
Foto: Denis Ferreira Netto/Arquivo/Tribuna do Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná está sob alerta para tempestades nesta sexta-feira (4), com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alcança diferentes regiões do Estado, incluindo municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais.

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De acordo com o Inmet, nas áreas abrangidas pelo alerta, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumular até 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas previstas pelo órgão podem chegar a 60 km/h, além do risco de granizo.

Já a Climatempo aponta que, nas áreas de maior instabilidade do Paraná, os ventos podem alcançar 70 km/h nesta sexta-feira, com possibilidade de rajadas ainda mais intensas de forma isolada. Os temporais mais fortes tendem a se concentrar inicialmente no Sul e na metade leste do Estado, especialmente próximo à divisa com Santa Catarina.

A mudança nas condições do tempo está relacionada ao avanço de uma frente fria sobre o Paraná. Com a aproximação do sistema, a nebulosidade aumenta e a chuva volta a ganhar espaço, principalmente entre o Centro-Sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Leste paranaense.

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Frente fria avança no sábado

No sábado (5), a frente fria avança sobre o Paraná e aumenta a instabilidade de maneira mais abrangente. A previsão indica condições para chuva mais frequente, volumes elevados e ocorrência de temporais em diferentes áreas do Estado.

Segundo a Climatempo, os maiores acumulados devem se concentrar principalmente no Leste e nos Campos Gerais. O cenário também permanece favorável a rajadas de vento que podem alcançar 70 km/h.

Com o aumento da nebulosidade e da chuva, as temperaturas máximas tendem a ficar mais baixas em boa parte do Paraná.

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Instabilidade permanece no domingo

No domingo (6), a frente fria avança para outras áreas do país e o ar mais frio começa a ganhar espaço no Paraná.

A tendência é de redução da abrangência das chuvas em parte do Estado. Apesar disso, segundo a Climatempo, a instabilidade ainda deve permanecer especialmente sobre o Norte e o Nordeste paranaense.

Ao mesmo tempo, a entrada do ar mais frio provoca queda nas temperaturas e faz do resfriamento um dos principais destaques do domingo.

Durante tempestades, a orientação é evitar áreas abertas e não permanecer próximo a árvores, postes e estruturas que possam ser atingidas pelas rajadas. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto: Davi Martins/Folha Extra
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