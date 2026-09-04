Operação mira receptação e venda de cabos furtados em Wenceslau Braz e região

Houve prisão em Santo Antônio da Platina; Jacarezinho e Cornélio Procópio também tiveram pontos fiscalizados durante a operação

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
04/09/2026 às 09h39
Operação mira receptação e venda de cabos furtados em Wenceslau Braz e região
Fiscalização em Wenceslau Braz. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma grande operação de combate à receptação e ao comércio de fios e cabos de cobre furtados mobiliza as forças de segurança nesta quinta-feira (3) em cidades do Norte Pioneiro. Na região, a ação acontece em Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Cornélio Procópio, integrando uma ofensiva simultânea da Polícia Civil, Polícia Militar e Receita Estadual em 36 municípios do Paraná.

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Em Wenceslau Braz, conforme apurado pela Folha, as equipes realizaram fiscalizações em imóveis localizados em áreas rurais e nas regiões da Vila Verde e Vila Toyoki. No entanto, não houve prisão no município.

Já em Santo Antônio da Platina, a operação resultou em prisão. Até o momento, porém, não foram divulgadas informações sobre quantas pessoas foram presas na cidade nem outros detalhes relacionados à ocorrência.

A operação também chegou a Jacarezinho e Cornélio Procópio. Até o momento, não foram informados os resultados das fiscalizações realizadas nestes municípios.

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No geral, a fiscalização aconteceu em 36 municípios do Paraná, incluindo Curitiba e outras cidades da Região Metropolitana, e cidades do interior, como Londrina, Cascavel, Paranaguá e outros municípios.

Até o momento, foram realizadas 14 prisões nas cidades fiscalizadas, e mais de 18 toneladas de fios furtados foram apreendidas. Segundo a PCPR, o material apreendido representa um prejuízo estimado de R$ 635 mil.

A Folha acompanha os desdobramentos da operação na região.

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