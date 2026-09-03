03 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

HC-UFPR pioneiro

O Hospital de Clínicas da UFPR, em Curitiba, tornou-se o primeiro hospital público federal do Brasil credenciado para desenvolver biofármacos em parceria com a indústria. Reconhecido pela Embrapii, o HC poderá atuar na criação de medicamentos biológicos, novas formulações e ferramentas de diagnóstico. A iniciativa aproxima pesquisa e atendimento de alta complexidade e pode ampliar o acesso do SUS a tecnologias inovadoras, além de reduzir a dependência de produtos importados.

IA na segurança

A plataforma de inteligência artificial utilizada pela Segurança Pública do Paraná auxiliou na resolução de 1.885 casos desde dezembro de 2025, além de contribuir para 1.300 prisões e a recuperação de 557 veículos. O sistema opera atualmente com 972 câmeras, integradas às polícias Civil e Militar, e permite identificar veículos e cruzar informações com bases policiais em tempo real. A previsão é ampliar a rede para 1,5 mil equipamentos, incluindo recursos de reconhecimento facial.

Continua após a publicidade

Atendimento inclusivo

O Poupatempo de Londrina passou a contar com sala sensorial para pessoas com maior sensibilidade a estímulos visuais e sonoros, especialmente usuários com TEA. O espaço oferece brinquedos, painéis de atividades, almofadas e tatames, permitindo que o atendimento seja realizado em ambiente mais reservado. A iniciativa já está presente também em Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá. A rede do Poupatempo Paraná possui 20 unidades e oferece 279 serviços públicos.

Fábrica de Ideias

As primeiras demolições na antiga fábrica da Brahma, no bairro Rebouças, em Curitiba, marcam o avanço das obras da Fábrica de Ideias. O Governo do Paraná prevê investir R$ 296,5 milhões no complexo de 50 mil m², que reunirá empresas de tecnologia, startups, centros de pesquisa, laboratórios e espaços culturais. Parte da estrutura histórica será preservada por meio de retrofit, com a proposta de transformar o local em um dos maiores polos de inovação e economia criativa da América Latina.

Feriadão

Concessionárias projetam forte aumento do tráfego nas rodovias do Paraná no feriado da Independência. Na BR-277, entre Curitiba e o Litoral, são esperados pelo menos 164 mil veículos, com picos na sexta-feira (4), das 16h às 21h, e sábado (5), das 6h às 12h. A Via Araucária estima cerca de 440 mil veículos em suas rodovias até terça-feira (8), enquanto trechos paranaenses administrados pela Arteris também devem registrar movimento acima do normal.

Continua após a publicidade

Campanha

O TRE-PR lançou a campanha “Não deixe os outros escolherem por você: vote!” para incentivar a participação nas Eleições 2026. No Paraná, a abstenção chegou a 22,96% em 2024, o equivalente a cerca de 2 milhões de eleitores. A Justiça Eleitoral também reforça medidas de acessibilidade e transporte especial para facilitar o comparecimento às urnas. O primeiro turno será em 4 de outubro, das 8h às 17h.

Desapropriações

A ANTT autorizou novas desapropriações em trechos que somam 32,3 quilômetros da BR-277 no Paraná. As áreas serão destinadas principalmente a obras de duplicação e implantação de faixa adicional previstas nos contratos de concessão. As concessionárias poderão negociar indenizações e, quando necessário, recorrer à Justiça para obter a posse das áreas. As medidas atingem trechos vinculados às obras em regiões como Irati, Palmeira e Paranaguá.

Mostra de Profissões

A Universidade Estadual de Maringá realiza a 20ª Mostra de Profissões, com atividades em Goioerê, Cidade Gaúcha e Cianorte nesta semana. A programação apresenta cursos, disciplinas e projetos de ensino, pesquisa e extensão para auxiliar estudantes na escolha profissional. Nos dias 10 e 11 de setembro, a mostra chega a Ivaiporã e Umuarama, enquanto Maringá recebe o evento nos dias 17 e 18. A edição também inclui Feira de Empregabilidade e Inserção Profissional.

Continua após a publicidade

Hospital em Maringá

O BNDES aprovou R$ 52 milhões para a compra de equipamentos do novo hospital da Unimed Regional Maringá. Com um financiamento anterior de R$ 100 milhões, o apoio do banco ao projeto chega a R$ 152 milhões. O empreendimento está orçado em R$ 293 milhões e terá capacidade para cerca de 19 mil cirurgias e 12 mil internações por ano. A inauguração está prevista para o primeiro trimestre de 2027.

Desastres

O TCE-PR voltou a alertar sobre o despreparo dos municípios paranaenses para enfrentar desastres climáticos. Levantamento com 398 prefeituras apontou que 34 zeraram no quesito preparação e apenas 5% possuem servidores em número suficiente para atuar na área. Mais de 55% não têm mapeamento de áreas suscetíveis e só 14,3% contam com plano de recuperação pós-desastre. Nos últimos dez anos, o Paraná registrou quase 6 mil desastres naturais, com prejuízos superiores a R$ 30 bilhões.

Cooperativas de trabalho

Dirigentes e gestores de cooperativas de Trabalho, Produção de Bens e Serviços participam de fórum no dia 10 de setembro, em Curitiba. Promovido pelo Sistema Ocepar, o encontro discutirá indicadores do segmento, reforma tributária, demandas do setor e educação política. O Paraná possui 14 cooperativas desse ramo, com 9,6 mil associados. Em 2025, elas faturaram R$ 382 milhões.

Simples Nacional

Micro e pequenas empresas têm até 30 de setembro para solicitar adesão ao Simples Nacional com validade a partir de 2027. A reforma tributária antecipou em quatro meses o período de opção, que antes ocorria em janeiro. A regra vale para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões que ainda não integram o regime. Empresas já optantes, em regra, não precisam renovar a adesão.