Frente fria muda o tempo e traz chuva de volta ao Paraná nesta sexta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois das fortes tempestades que atingiram o Paraná no início da semana e de alguns dias de tempo firme, a chuva está prestes a voltar ao Estado. Uma nova frente fria avança pela Região Sul e começa a provocar mudanças no tempo a partir desta sexta-feira (4).

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Segundo a previsão da Climatempo, esta quinta-feira (3) ainda será marcada pelo predomínio de tempo estável no Paraná. A mudança começa na sexta e ganha força no sábado (5), quando a chuva deve atingir uma parcela maior do território paranaense.

Além das instabilidades, a passagem da frente fria abrirá caminho para a entrada de ar mais frio. As temperaturas devem cair e há possibilidade de condições favoráveis à formação de geada posteriormente.

Quinta-feira ainda terá sol e tempo seco

Nesta quinta-feira, uma área de alta pressão e a presença de ar mais seco mantêm o tempo estável e afastam a chuva do Paraná.

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As temperaturas sobem principalmente nas regiões Oeste, Noroeste e Norte durante a tarde. Em áreas do interior e do Leste, a baixa umidade do ar também exige atenção.

Enquanto isso, a nova frente fria avança pelo extremo Sul do Brasil, mas ainda sem provocar alterações significativas no tempo paranaense.

Chuva volta ao Paraná na sexta-feira

A situação começa a mudar na sexta-feira (4). Com o avanço da frente fria pela Região Sul, a nebulosidade aumenta e a chuva retorna ao Paraná.

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A instabilidade deve atingir principalmente as regiões Sul, Centro-Sul, Leste e a Região Metropolitana de Curitiba, podendo alcançar também áreas mais ao interior do Estado.

Antes da chegada mais efetiva do ar frio, porém, as temperaturas ainda podem subir bastante, principalmente no Norte e Noroeste paranaense.

Frente fria ganha força no sábado

O sábado (5) deve concentrar as maiores instabilidades. A combinação entre a frente fria e o transporte de umidade favorece uma chuva mais abrangente pelo Paraná.

A previsão indica possibilidade de volumes elevados principalmente nas regiões Central, Centro-Sul, Campos Gerais e Leste.

Com o aumento da nebulosidade e da chuva, as temperaturas máximas também devem ficar mais baixas em comparação com a sexta-feira.

Domingo terá menos chuva e temperaturas em queda

No domingo (6), a frente fria começa a avançar para outras regiões do Brasil e a chuva perde força no Paraná. Mesmo assim, ainda podem ocorrer instabilidades em algumas áreas.

Na sequência, uma área de alta pressão e a entrada de uma massa de ar mais frio passam a influenciar o Estado.

Com isso, o resfriamento deve ganhar força e preparar o Paraná para um começo de semana com temperaturas ainda mais baixas. Segundo a previsão, posteriormente também pode haver aumento das condições favoráveis à ocorrência de geada.