Sandro Alex defende investimentos em segurança pública e equipamentos de ponta no Paraná

“Aqui é tríplice fronteira, aqui é porto. Tem que ter realmente o melhor equipamento” - Foto Banda B

CURITIBA - O deputado federal e candidato ao Governo do Paraná, Sandro Alex (PSD), afirmou nesta quarta-feira (2), durante entrevista ao portal e à Rádio Banda B, que pretende ampliar e manter os investimentos em segurança pública no Paraná caso seja eleito governador. Entre as prioridades apresentadas pelo candidato estão a compra de viaturas policiais, armamentos, motocicletas e equipamentos de alta tecnologia para as forças de segurança do Paraná, seguindo uma política adotada durante o governo Ratinho Junior (PSD).

“Aqui é tríplice fronteira, aqui é porto. Tem que ter realmente o melhor equipamento”

Durante a entrevista, Sandro Alex afirmou que as características geográficas do Paraná exigem uma estrutura policial moderna. O candidato destacou principalmente as regiões de fronteira e a presença de importantes corredores logísticos utilizados para circulação de pessoas e mercadorias.

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“Aqui é tríplice fronteira, aqui é porto. Tem que ter realmente o melhor equipamento”, afirmou.

Segundo Sandro Alex, a modernização da Polícia Militar, Polícia Civil e demais forças de segurança do Paraná deve continuar nos próximos anos. O candidato citou veículos utilizados nas regiões de fronteira, motocicletas e armamentos como exemplos dos investimentos realizados pelo Estado.

“Vou continuar comprando todo o material de excelência. Eles têm hoje as melhores viaturas. Na fronteira é realmente Dodge Ram. Moto é BMW e Suzuki. [...] Vou continuar comprando o melhor”, declarou.

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Sandro Alex rebate críticas sobre viaturas da segurança pública do Paraná

Outro ponto abordado durante a entrevista foi a discussão envolvendo a compra de novas viaturas para as forças policiais do Paraná. Sandro Alex rebateu críticas feitas por adversários políticos aos investimentos realizados pelo governo estadual.

Entre os críticos está o deputado estadual e candidato ao Governo do Paraná Requião Filho, que tem questionado a prioridade dada à compra de veículos e equipamentos e defendido maior valorização salarial dos profissionais da segurança.

“Eu não troco um policial por todos os políticos que apresentam essa eleição”

Sandro Alex afirmou que pretende manter a modernização da estrutura policial e fez uma defesa dos profissionais que atuam na segurança pública paranaense.

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“Eu não troco um policial por todos os políticos que apresentam essa eleição”, declarou. Ao mencionar diretamente as críticas sobre o custo das novas viaturas, reforçou sua posição: “Vou continuar comprando”.

Segurança pública também depende de mudanças na legislação, afirma candidato

Apesar de defender mais investimentos em viaturas, armamentos e tecnologia para a segurança pública do Paraná, Sandro Alex afirmou que apenas melhorar a estrutura das polícias não será suficiente para combater a criminalidade.

Na avaliação do candidato ao Governo do Paraná, o Congresso Nacional também precisa avançar nas discussões sobre a legislação penal brasileira. Um dos pontos mencionados durante a entrevista foram as audiências de custódia.

A audiência de custódia é o procedimento no qual uma pessoa presa é apresentada à Justiça para que sejam analisadas questões como a legalidade da prisão e a necessidade de manutenção da detenção durante o processo.

Sandro Alex argumentou que situações nas quais suspeitos presos pelas forças policiais voltam rapidamente à liberdade prejudicam os resultados das políticas estaduais de segurança.

“A gente precisa, como sociedade, cobrar mais os nossos representantes do Senado”

O candidato relacionou o problema principalmente aos casos de violência contra a mulher no Paraná e defendeu alterações na legislação para ampliar a proteção às vítimas.

Sandro Alex critica Sergio Moro ao falar sobre segurança no Paraná

A discussão sobre legislação penal também levou Sandro Alex a direcionar críticas ao senador Sergio Moro, adversário na disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026.

Segundo Sandro Alex, senadores que defendem mudanças na segurança pública estadual também deveriam utilizar seus mandatos em Brasília para propor alterações na legislação.

“A gente precisa, como sociedade, cobrar mais os nossos representantes do Senado”, afirmou.

Para o candidato do PSD, existe uma responsabilidade compartilhada entre os governos estaduais, responsáveis diretamente por grande parte da estrutura das forças policiais, e o Congresso Nacional, responsável pela discussão e aprovação de mudanças na legislação federal.

Sandro Alex defende maior autonomia dos estados na segurança pública

Sandro Alex também defendeu uma discussão sobre maior autonomia dos estados na área de segurança pública e legislação penal.

“É uma discussão que está em Brasília, mas Brasília não abre mão nem dá uma ação efetiva”

Segundo o candidato, o tamanho do Brasil e as diferenças regionais fazem com que cada estado enfrente desafios específicos relacionados à criminalidade. No caso do Paraná, Sandro Alex destacou particularidades como as áreas de fronteira e importantes corredores de transporte e logística. Para ele, essas características justificariam maior participação dos estados na formulação de políticas relacionadas ao combate ao crime.

“É uma discussão que está em Brasília, mas Brasília não abre mão nem dá uma ação efetiva”, declarou.

A segurança pública no Paraná deve estar entre os principais temas da disputa pelo Palácio Iguaçu nas eleições de 2026. Além de Sandro Alex, adversários como Sergio Moro e Requião Filho têm apresentado diferentes posicionamentos sobre valorização dos policiais, investimentos em equipamentos, legislação penal e estratégias de combate à criminalidade no Estado.