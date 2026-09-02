Sandro Alex defende implementação de Centros Especializados em Endometriose para atender mulheres

Candidato do PSD ao Governo do Paraná afirma que a implementação dos Centros é uma de suas metas na saúde pública

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
02/09/2026 às 11h26
Sandro Alex defende implementação de Centros Especializados em Endometriose para atender mulheres
Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, afirma que tem como uma das metas na saúde pública a implementação de Centros Especializados em Endometriose, doença inflamatória crônica que pode comprometer a fertilidade da mulher e causar dor.

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“O Paraná defende a vida desde a sua concepção e também tem como meta de saúde pública apoiar tratamentos de mulheres que possuem endometriose para garantir o sonho da gestação. Com essas unidades, que serão vinculadas a hospitais, o Paraná vai ampliar, via SUS, as consultas com ginecologistas, a realização de exames de imagem (como ultrassom pélvico e ressonância magnética), o fornecimento de remédios hormonais e até mesmo procedimentos cirúrgicos nos casos mais graves”, disse

Atualmente, o atendimento para endometriose pelo SUS no Paraná inicia-se na Atenção Primária à Saúde (Unidades Básicas de Saúde), com a triagem e o manejo clínico inicial. Com os novos Centros Especializados, os encaminhamentos serão direcionados em todas as regiões do Paraná, encurtando o tempo de resposta e facilitando o início do tratamento.

No Paraná, poucos hospitais são referência no assunto, como o Hospital São Rafael, de Rolândia, credenciado pelo SUS para realizar cirurgias eletivas de endometriose, e o Hospital Universitário da UEL (Londrina), que conta com um ambulatório especializado em atendimento multidisciplinar para diagnóstico e tratamento da endometriose.

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“A endometriose atinge até 15% das mulheres em idade reprodutiva no País. Vamos cuidar desse tratamento. Mas além disso, vamos continuar sendo o Estado que mais realiza pré-natal, ampliando mamografias e ultrassom morfológico, e cuidando dos bebês com o teste do pezinho ampliado, no qual o Paraná já é referência nacional. Cuidar das mulheres é cuidar das nossas famílias”, afirmou o candidato do PSD.

Propostas na saúde

Sandro Alex também tem como proposta para a saúde a implementação de uma nova base aérea do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na região entre o Centro-Sul e o Sudoeste (para cobertura de Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão e adjacências), além da aquisição de um helicóptero com capacidade para voos noturnos, fortalecendo a rede de atendimento emergencial. O projeto Asas da Vida amplia a capacidade de resposta do Samu. Atualmente as bases aéreas ficam em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.

Outra iniciativa prevê unidades descentralizadas de quimioterapia, com ampliação do tratamento do câncer para Palotina, Ivaiporã e Santo Antônio da Platina em parceria com unidades de referência no Brasil, como Hospital do Câncer de Londrina, Erasto Gaertner e Uopeccan.

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