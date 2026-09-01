Temporal deixa ginásio sem energia e suspende Copa Comércio em Wenceslau Braz; jogos não voltam nesta terça

Partida de abertura foi interrompida no intervalo após apagão na segunda-feira (31); rodada desta terça foi suspensa e não há previsão para o retorno da energia no local

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/09/2026 às 18h02
Temporal deixa ginásio sem energia e suspende Copa Comércio em Wenceslau Braz; jogos não voltam nesta terça
O primeiro tempo foi disputado e terminou com o Sheiks vencendo por 4 a 1. Foto: Reprodução/Instagram Pandora Fotógrafa

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O temporal que atingiu Wenceslau Braz na noite de segunda-feira (31) interrompeu a estreia da Copa Comércio de Futsal 2026 e segue causando reflexos na competição. Sem energia elétrica no Ginásio Municipal de Esportes Betão, a organização confirmou nesta terça-feira (1º) a suspensão integral da rodada prevista para esta noite.

Continua após a publicidade

A competição havia começado normalmente na segunda-feira, com o confronto entre Sheiks/Auto Posto GV e Uniseg Futsal. O primeiro tempo foi disputado e terminou com o Sheiks vencendo por 4 a 1.

Durante o intervalo, porém, o forte temporal atingiu o município e provocou uma queda de energia elétrica. Sem iluminação no ginásio, não houve condições para a retomada da partida, que precisou ser interrompida.

Inicialmente, a expectativa era de que o confronto pudesse ser retomado nesta terça-feira. O problema no fornecimento de energia, entretanto, permaneceu ao longo do dia e obrigou a organização a alterar novamente a programação.

Continua após a publicidade

Em nota oficial divulgada nesta terça-feira, a Comissão Central Organizadora da Copa Comércio confirmou que toda a rodada programada para a noite está suspensa devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica no local das partidas.

De acordo com a organização, foram feitos contatos com os responsáveis pelo fornecimento de energia e com a área técnica. Até a emissão do comunicado, entretanto, não havia previsão para que o serviço fosse restabelecido.

A comissão informou que a suspensão também leva em consideração a segurança dos atletas, dirigentes, arbitragem, equipes de apoio e público, além da necessidade de garantir condições adequadas para a realização das partidas.

Continua após a publicidade

Informações apuradas com exclusividade pela Folha nesta terça-feira indicam que a situação pode se prolongar. Até o momento, não há previsão para que a energia elétrica seja restabelecida na região do ginásio nem mesmo nesta quarta-feira (2).

A situação coloca em dúvida também a sequência da programação original da Copa Comércio. Pelo calendário divulgado antes do início da competição, o Grupo A deveria retornar à quadra na quarta-feira, com dois novos confrontos.

Oficialmente, a organização ainda não confirmou a situação da rodada de quarta. A nota informa que os jogos afetados serão remanejados e que uma nova tabela, com datas e horários, será elaborada e divulgada posteriormente.

Um dos pontos mais afetados pelo temporal em Wenceslau Braz foi a Avenida Avelino Vieira, uma das principais vias da cidade. Foto Redes Sociais
SEGUNDO DIA SEGUIDO Há 1 dia

Temporal arranca árvores, interdita avenida e deixa bairros sem energia em Wenceslau Braz

Fortes rajadas de vento atingiram Wenceslau Braz na noite desta segunda-feira (31), derrubaram árvores na Avenida Avelino Vieira e provocaram falta de energia em diferentes regiões da cidade

 A bola começa a rolar nesta segunda-feira (31) para a Copa Comércio de Futsal 2026, em Wenceslau Braz. Foto: Divulgação
A BOLA VAI ROLAR Há 2 dias

Copa Comércio começa nesta segunda-feira em Wenceslau Braz

Oito equipes entram na disputa pelo título; rodada de abertura terá dois confrontos do Grupo A no Ginásio Betão

 Foto: PRE
ACIDENTE NA RODOVIA Há 4 dias

Acidente entre dois carros deixa criança e motorista feridos em Wenceslau Braz

Colisão aconteceu no cruzamento das rodovias PR-422 e PR-092; vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal

Foto: Divulgação.
ESPORTES Há 6 dias

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos

Delegação brazense conquistou duas medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze em competição que reuniu cerca de 800 atletas em Cascavel

 Bolívia, uma PitBull que desapareceu na última sexta-feira (21). Foto: Arquivo Pessoal
PITBULL DESAPARECIDA Há 1 semana

Família oferece recompensa por PitBull desaparecida em Wenceslau Braz

Bolívia desapareceu na Vila Formosa na sexta-feira (21) e não foi mais vista; família pede ajuda da população para encontrar o animal

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED3510 - 02-09-2026 Há 11 horas

ED3510 - 02-09-2026

JOGOS SUSPENSOS Há 11 horas

Temporal deixa ginásio sem energia e suspende Copa Comércio em Wenceslau Braz; jogos não voltam nesta terça
“COMPROMISSO” Há 12 horas

Sandro Alex garante continuidade da modernização das orlas de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná
ARTIGO Há 12 horas

Dez anúncios para os jornais, o infinito para as big techs
ESPORTES Há 12 horas

Norte Pioneiro vai sediar pela primeira vez a final do Campeonato Paranaense de Skate

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados