Temporal deixa ginásio sem energia e suspende Copa Comércio em Wenceslau Braz; jogos não voltam nesta terça

O primeiro tempo foi disputado e terminou com o Sheiks vencendo por 4 a 1. Foto: Reprodução/Instagram Pandora Fotógrafa

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O temporal que atingiu Wenceslau Braz na noite de segunda-feira (31) interrompeu a estreia da Copa Comércio de Futsal 2026 e segue causando reflexos na competição. Sem energia elétrica no Ginásio Municipal de Esportes Betão, a organização confirmou nesta terça-feira (1º) a suspensão integral da rodada prevista para esta noite.

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A competição havia começado normalmente na segunda-feira, com o confronto entre Sheiks/Auto Posto GV e Uniseg Futsal. O primeiro tempo foi disputado e terminou com o Sheiks vencendo por 4 a 1.

Durante o intervalo, porém, o forte temporal atingiu o município e provocou uma queda de energia elétrica. Sem iluminação no ginásio, não houve condições para a retomada da partida, que precisou ser interrompida.

Inicialmente, a expectativa era de que o confronto pudesse ser retomado nesta terça-feira. O problema no fornecimento de energia, entretanto, permaneceu ao longo do dia e obrigou a organização a alterar novamente a programação.

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Em nota oficial divulgada nesta terça-feira, a Comissão Central Organizadora da Copa Comércio confirmou que toda a rodada programada para a noite está suspensa devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica no local das partidas.

De acordo com a organização, foram feitos contatos com os responsáveis pelo fornecimento de energia e com a área técnica. Até a emissão do comunicado, entretanto, não havia previsão para que o serviço fosse restabelecido.

A comissão informou que a suspensão também leva em consideração a segurança dos atletas, dirigentes, arbitragem, equipes de apoio e público, além da necessidade de garantir condições adequadas para a realização das partidas.

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Informações apuradas com exclusividade pela Folha nesta terça-feira indicam que a situação pode se prolongar. Até o momento, não há previsão para que a energia elétrica seja restabelecida na região do ginásio nem mesmo nesta quarta-feira (2).

A situação coloca em dúvida também a sequência da programação original da Copa Comércio. Pelo calendário divulgado antes do início da competição, o Grupo A deveria retornar à quadra na quarta-feira, com dois novos confrontos.

Oficialmente, a organização ainda não confirmou a situação da rodada de quarta. A nota informa que os jogos afetados serão remanejados e que uma nova tabela, com datas e horários, será elaborada e divulgada posteriormente.