Sandro Alex garante continuidade da modernização das orlas de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná

Candidato do PSD ao Governo do Paraná afirmou que seu objetivo é continuar o planejamento para revitalizar todas as cidades do Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
01/09/2026 às 17h23
Sandro Alex garante continuidade da modernização das orlas de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná
““É um compromisso com moradores e turistas. Turismo é história bem contada e infraestrutura”, destacou Sandro Alex. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, defende a continuidade das obras de modernização, reurbanização e ampliação das orlas de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba nos próximos anos. O objetivo é continuar o planejamento executado pelo Instituto Água e Terra (IAT) para a revitalização completa das cidades.

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“É um compromisso com moradores e turistas. Turismo é história bem contada e infraestrutura. Nós aprendemos essa fórmula e vamos continuar avançando. Fizemos uma grande etapa da Orla de Matinhos, a Ponte de Guaratuba e já tem obras em andamento como a duplicação entre Matinhos e Pontal do Paraná. E não vamos parar. Todos assistiram ao boom imobiliário da região, aos novos investimentos e melhoria da qualidade de vida dos moradores”, disse.

Em Matinhos, a segunda fase do projeto de revitalização da orla prevê a recuperação do trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Haverá, também, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, equipamentos de acessibilidade e calçada.

Em Pontal do Paraná, as obras de revitalização são divididas em seis trechos. O primeiro, já em andamento, alcançou 30% de execução. As frentes de trabalho estão concentradas no trecho entre os balneários de Canoas e Monções. O Estado também já emitiu a Licença Prévia (LP) para a revitalização entre os balneários de Santa Terezinha e Ipanema. As outras etapas são em Ipanema, Grajaú, Shangri-lá, Atami e Pontal do Sul.

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Em Guaratuba, o Governo do Estado vai publicar ainda em 2026 o edital para a contratação integrada da empresa que vai revitalizar a orla do município. A intervenção segue o modelo aplicado em Matinhos e inclui a modernização da Praia Central, Praia de Caieiras e Prainha, em um trecho de 4,7 quilômetros. O projeto prevê, ao todo, 1,1 milhão de m³ de areia na execução do alargamento, retirada de duas jazidas do oceano, e nove estruturas marítimas voltadas para a mitigação e controle de processos erosivos ao longo da orla, além da revitalização urbanística.

“Os relatos que recebemos diariamente de moradores do Litoral chegam a emocionar. Pela primeira vez eles identificaram um trabalho concreto em prol das cidades. E ainda teremos o Binário de Guaratuba, a duplicação de Guaratuba até a BR-101, a Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná, a recuperação da Orla Histórica de Paranaguá, o Terminal de Passageiros no Porto de Paranaguá, além das obras das concessões, como a nova faixa adicional entre Curitiba e o Litoral. É uma revolução completa”, complementou.

Sandro Alex ainda destacou que a construção do novo Hospital de Matinhos, que assim como a nova maternidade de Paranaguá, vai levar mais infraestrutura do SUS de maneira definitiva para o Litoral. “Esse compromisso já está em andamento. Nós fizemos em oito anos o que levaram décadas para fazer. E podemos entregar muito mais se não perdermos esse ritmo. Todos os investimentos do Litoral já se pagaram”, disse.

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