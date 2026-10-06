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Contador do Norte Pioneiro é cotado para ser secretário de Sérgio Moro

Contador e bacharel em Direito atuou na coordenação da chapa majoritária nas eleições de 2026 e mantém proximidade com o governador eleito

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Tá no Site
06/10/2026 às 15h16
Contador do Norte Pioneiro é cotado para ser secretário de Sérgio Moro
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O contador e bacharel em Direito Júlio Henrique Acosta, de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, é um dos nomes cotados para assumir uma Secretaria de Estado no governo de Sergio Moro (PL), eleito governador do Paraná no primeiro turno das eleições de 4 de outubro. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a composição do futuro secretariado.

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Procurado pela reportagem do portal Tá no Site, Acosta afirmou que, neste momento, seu foco está voltado para o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. Ele segue atuando como coordenador da chapa majoritária e está em Curitiba tratando de assuntos pessoais.

Durante as eleições de 2026, Acosta exerceu a função de coordenador geral da chapa majoritária no Norte Pioneiro, após ser designado pela Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e pela Associação dos Municípios do Norte do Paraná (AMUNOP).

Formado em Ciências Contábeis pela FANORPI e em Direito pela UNIESP, ambas instituições de Santo Antônio da Platina, Acosta também possui pós-graduação em Direito Empresarial e em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente, cursa pós-graduação em Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

Na área profissional, é sócio-administrador da empresa Moreno & Acosta, Contabilidade, Consultoria, Perícia e Auditoria Contábil Ltda., com sede em Santo Antônio da Platina. Também atua como perito judicial e assistente técnico contábil junto aos Tribunais de Justiça do Paraná e de São Paulo.

A aproximação com Sergio Moro antecede o período eleitoral. Em agosto de 2023, quando ainda exercia o cargo de senador, Moro esteve no escritório Moreno & Acosta, em Santo Antônio da Platina, em uma visita de cortesia.

Moro foi eleito governador do Paraná com 3.127.911 votos, correspondentes a 50,10% dos votos válidos. No mesmo pleito, Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) foram eleitos senadores pelo Paraná. A escolha dos secretários será feita pelo governador eleito durante o período de transição, que antecede a posse prevista para 1º de janeiro de 2027.

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