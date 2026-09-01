Rodovias dos Campos Gerais terão 11 novos radares; veja onde serão instalados

Equipamentos serão implantados em trechos das PR-092, PR-151 e PR-239, entre Jaguariaíva, Arapoti, Castro e Sengés; fiscalização ainda não começou

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/09/2026 às 16h27
Rodovias dos Campos Gerais terão 11 novos radares; veja onde serão instalados
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Motoristas que circulam pelas rodovias dos Campos Gerais terão 11 novos pontos de fiscalização eletrônica de velocidade. Os radares serão instalados pela EPR Litoral Pioneiro em trechos das PR-092, PR-151 e PR-239 que passam pelos municípios de Jaguariaíva, Arapoti, Castro e Sengés.

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Os equipamentos fazem parte de um pacote de 41 novos medidores de velocidade previstos para as rodovias administradas pela concessionária.

A definição dos locais levou em consideração, segundo a empresa, trechos considerados de maior risco de acidentes e foi realizada em conjunto com órgãos responsáveis pela fiscalização rodoviária.

Apesar da instalação, os novos equipamentos ainda não estão aplicando multas. Neste primeiro momento, estão sendo executados os trabalhos de implantação dos dispositivos e da sinalização necessária. A data de início efetivo da fiscalização será anunciada posteriormente.

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Veja onde os radares serão instalados

Na PR-092, serão quatro equipamentos:

  • km 200 – Jaguariaíva: sentido Santo Antônio da Platina;
  • km 200 – Jaguariaíva: sentido Jaguariaíva;
  • km 217 – Arapoti: sentido Santo Antônio da Platina;
  • km 217 – Arapoti: sentido Jaguariaíva.

A PR-151 concentrará a maior quantidade, com seis novos radares:

  • km 213 – Jaguariaíva: sentido Ponta Grossa;
  • km 213 – Jaguariaíva: sentido Sengés;
  • km 287 – Castro: sentido Ponta Grossa;
  • km 287 – Castro: sentido Sengés;
  • km 288 – Castro: sentido Ponta Grossa;
  • km 292 – Castro: sentido Sengés.

Já na PR-239, está prevista a instalação de um equipamento:

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  • km 5 – Sengés: sentido Ponta Grossa.

Com isso, Jaguariaíva e Castro terão quatro equipamentos cada, Arapoti receberá dois e Sengés terá um novo radar.

A EPR Litoral Pioneiro reforça que a presença dos equipamentos nas rodovias não significa que a fiscalização já tenha começado. Os dispositivos que estão sendo implantados ainda não geram autuações por excesso de velocidade.

A concessionária deverá comunicar posteriormente quando os radares entrarão efetivamente em operação.

O cronograma de implantação seguirá ao longo dos próximos meses e poderá sofrer alterações em razão das condições climáticas.

Além dos equipamentos destinados às rodovias, outros 12 dispositivos estão sendo instalados nas pistas automáticas das praças de pedágio.

A ampliação da fiscalização eletrônica foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). De acordo com a concessionária, a obrigação inicial prevista em contrato estabelecia a instalação de 28 radares, etapa que já havia sido cumprida.

Após a análise dos registros de acidentes nas rodovias sob sua administração, a EPR solicitou a implantação de novos equipamentos.

O investimento previsto para instalação e manutenção dos radares chega a R$ 8,5 milhões por ano, custeados pela própria concessionária.

A EPR será responsável pela implantação e manutenção dos dispositivos, enquanto a fiscalização, emissão e gestão das multas ficarão sob responsabilidade das autoridades competentes. Os recursos provenientes das autuações serão destinados integralmente ao poder público.

Segundo levantamento apresentado pela concessionária, pontos que já contam com fiscalização eletrônica há aproximadamente um ano apresentaram redução no número de acidentes. Em alguns dos locais monitorados, conforme a empresa, não foram registradas novas ocorrências após a instalação dos equipamentos.

Com informações de BNT Online.

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