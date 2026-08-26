Tribunal de Justiça abre processo disciplinar contra Juiz afastado no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

IBAITI - O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) aprovou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o juiz Júlio Cezar Vicentini, que está afastado de suas funções na Comarca de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, desde novembro de 2025. A decisão foi tomada durante sessão realizada na última segunda-feira (17) e marca uma nova etapa na apuração das denúncias envolvendo a atuação do magistrado.

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O afastamento ocorreu após um pedido apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná (OAB/PR), que apontou possíveis irregularidades relacionadas ao exercício da função judicial. Entre as acusações estão o suposto represamento de processos judiciais e relatos de assédio moral e sexual envolvendo pessoas que trabalhavam diretamente com o magistrado.

Com a instauração do PAD, o Tribunal de Justiça dará continuidade à investigação administrativa para apurar os fatos relatados nas denúncias. O procedimento tem como objetivo verificar a existência de eventuais infrações funcionais e analisar a responsabilidade do juiz em relação às acusações apresentadas. Conforme prevê a legislação, o processo será conduzido com garantia do contraditório e da ampla defesa.

O caso ganhou repercussão no fim de 2025, quando o afastamento liminar de Júlio Cezar Vicentini foi determinado. Na ocasião, advogados da região realizaram uma manifestação em frente ao Fórum da Comarca de Ibaiti. O ato reuniu profissionais do Direito que acompanharam o desdobramento das denúncias e cobraram providências das autoridades competentes.

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De acordo com o presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Pereira, as primeiras informações chegaram à subseção local da entidade por meio de relatos de assessoras que atuavam no gabinete do magistrado. Após receber as denúncias, a OAB iniciou o acompanhamento do caso e encaminhou as informações para análise dos órgãos responsáveis pela fiscalização e apuração.

A partir da abertura do Processo Administrativo Disciplinar, o Tribunal de Justiça do Paraná seguirá com a coleta de informações, depoimentos e demais elementos considerados necessários para a investigação administrativa.