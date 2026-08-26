Tribunal de Justiça abre processo disciplinar contra Juiz afastado no Norte Pioneiro

Julio Cezar Vicentini está afastado das funções na Comarca de Ibaiti desde novembro do ano passado, represamento de processos e assédio moral e sexual estão entre as acusações

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com TJPR
26/08/2026 às 11h44
Tribunal de Justiça abre processo disciplinar contra Juiz afastado no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

IBAITI - O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) aprovou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o juiz Júlio Cezar Vicentini, que está afastado de suas funções na Comarca de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, desde novembro de 2025. A decisão foi tomada durante sessão realizada na última segunda-feira (17) e marca uma nova etapa na apuração das denúncias envolvendo a atuação do magistrado.

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O afastamento ocorreu após um pedido apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná (OAB/PR), que apontou possíveis irregularidades relacionadas ao exercício da função judicial. Entre as acusações estão o suposto represamento de processos judiciais e relatos de assédio moral e sexual envolvendo pessoas que trabalhavam diretamente com o magistrado.

Com a instauração do PAD, o Tribunal de Justiça dará continuidade à investigação administrativa para apurar os fatos relatados nas denúncias. O procedimento tem como objetivo verificar a existência de eventuais infrações funcionais e analisar a responsabilidade do juiz em relação às acusações apresentadas. Conforme prevê a legislação, o processo será conduzido com garantia do contraditório e da ampla defesa.

O caso ganhou repercussão no fim de 2025, quando o afastamento liminar de Júlio Cezar Vicentini foi determinado. Na ocasião, advogados da região realizaram uma manifestação em frente ao Fórum da Comarca de Ibaiti. O ato reuniu profissionais do Direito que acompanharam o desdobramento das denúncias e cobraram providências das autoridades competentes.

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De acordo com o presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Pereira, as primeiras informações chegaram à subseção local da entidade por meio de relatos de assessoras que atuavam no gabinete do magistrado. Após receber as denúncias, a OAB iniciou o acompanhamento do caso e encaminhou as informações para análise dos órgãos responsáveis pela fiscalização e apuração.

A partir da abertura do Processo Administrativo Disciplinar, o Tribunal de Justiça do Paraná seguirá com a coleta de informações, depoimentos e demais elementos considerados necessários para a investigação administrativa.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Portal da Cidade
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