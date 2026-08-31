Ricardo Barros lança candidatura com casa cheia em Maringá

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Milhares de pessoas participaram, na manhã deste domingo (30), do lançamento oficial da candidatura à reeleição do deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR). Realizado no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá, o evento reuniu apoiadores, candidatos e lideranças políticas de diferentes regiões do Paraná.

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Participaram do encontro o candidato ao Governo do Estado, Sandro Alex, e o candidato ao Senado Federal, Alexandre Curi, que integram a mesma chapa. Também estiveram presentes a ex-governadora Cida Borghetti, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e representantes de municípios paranaenses.

Entre os candidatos a deputado estadual que participaram do lançamento e fazem dobrada eleitoral com Ricardo Barros estavam Delegado Jacovós, Soldado Adriano, Maria Victoria, Pastor Joel Lima, Robson Gutebil, Ruggieri Caravage, Serginho, Pastor Ruberval, Juliana Canassa, Doutor Michel Rangel, Zebrão, Fábio Dalécio, Andréa Zancko e Evandro da Unifamma.

“Agradeço de coração pela presença de cada um de vocês. Casa cheia, com amigos e lideranças de longa data e dos quatro cantos do Paraná. Isso mostra que a política feita com foco no cidadão, em melhorar a vida do paranaense por meio de obras e ações, continua sendo o melhor caminho”, frisou Ricardo Barros. “Juntos, seguimos com ainda mais força, mais trabalho e motivação rumo ao dia 4 de outubro e, claro, rumo a mais quatro anos dessa política de resultados”.

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Durante o evento, Sandro Alex recordou a atuação conjunta com Ricardo Barros e destacou a participação do parlamentar na composição política que sustenta sua candidatura ao Governo do Paraná.

“Eu me espelhei muito como deputado federal no trabalho do Ricardo por Maringá e região. O deputado e a Cida Borghetti são parceiros de primeira ordem do time de Ratinho Junior. E a Federação União Progressista é muito importante para ajudar a construir essa ponte que vai trilhar o futuro do Paraná”, afirmou Sandro Alex.

Candidato ao Senado Federal, Alexandre Curi ressaltou a atuação municipalista de Ricardo Barros e a articulação política realizada pelo deputado.

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“Os paranaenses têm muito a agradecer pela dedicação do Ricardo aos municípios. Quem é municipalista, como eu, sabe o quanto isso é fundamental”, destacou. “Com o apoio da Federação União Progressista, também articulado junto ao Ricardo, nossa candidatura ganhou musculatura. Seguimos unidos por um Estado cada vez mais humano, pujante e transformador. Assim como é o nosso líder Ricardo, também quero ser atuante no Senado, trabalhando junto pela representação do nosso Paraná em Brasília.”

A ex-governadora Cida Borghetti falou sobre a convivência familiar com Ricardo Barros e a dedicação do deputado à atividade pública.

“Tenho o privilégio de conhecer e conviver com o Ricardo, que é esposo, pai e avô. Um homem preocupado, o tempo todo, em servir e fazer pelas pessoas. Dedicado a ouvir, pensar soluções e trabalhar para que elas aconteçam”, afirmou. “Vocês também conhecem. É por isso que estão aqui neste domingo. E é por cada paranaense beneficiado por este jeito de acreditar e de fazer política que nós trabalharemos pela reeleição do Ricardo.”

O lançamento marcou o início de uma nova etapa da campanha de Ricardo Barros, com a apresentação da estrutura organizada para a candidatura, a distribuição de materiais e a mobilização dos apoiadores presentes.

TRAJETÓRIA

Com 38 anos de vida pública, Ricardo Barros iniciou sua trajetória como prefeito de Maringá e está no sétimo mandato como deputado federal. Na Câmara dos Deputados, atuou como líder e vice-líder de diferentes governos. Também foi ministro da Saúde, entre 2016 e 2018, e secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná por duas vezes, sendo a mais recente entre 2023 e 2025.