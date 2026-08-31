Avião da Latam com 151 pessoas sai da pista durante pouso em Cascavel

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um avião da Latam com 151 pessoas a bordo saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). A aeronave ultrapassou o limite da pista e ficou atolada em uma área de lama. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Continua após a publicidade

Segundo informações divulgadas pela companhia aérea, o incidente aconteceu por volta das 9h45, quando chovia em Cascavel.

A aeronave realizava o voo LA3858, que havia partido do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino à cidade paranaense. Estavam a bordo 145 passageiros e seis tripulantes.

Durante o procedimento de pouso, o avião ultrapassou o limite da pista e parou em uma área de lama ao lado do pavimento. Todos os ocupantes deixaram a aeronave sem registro de feridos.

Continua após a publicidade

Aeroporto de Cascavel é fechado após incidente

Por questões de segurança, o Aeroporto Regional de Cascavel foi fechado temporariamente para pousos e decolagens após a ocorrência.

O incidente também afetou a programação dos voos. A Latam cancelou a operação que faria o trajeto de retorno entre Cascavel e Guarulhos.

De acordo com a empresa, os passageiros afetados pelo cancelamento estão sendo reacomodados em outras operações com saída de Foz do Iguaçu, também no Oeste do Paraná.

Continua após a publicidade

Em nota, a companhia informou que presta assistência aos passageiros e tripulantes envolvidos e que colabora com as autoridades responsáveis pela apuração das circunstâncias do incidente.

Aeronave será retirada da área

Um equipamento específico para auxiliar na retirada do avião será enviado ao aeroporto, com chegada prevista para aproximadamente 19h desta segunda-feira.

Até a conclusão dos procedimentos necessários para garantir a segurança das operações, o Aeroporto Regional de Cascavel deve permanecer fechado para pousos e decolagens.

As circunstâncias que fizeram a aeronave ultrapassar o limite da pista ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Com informações de G1 Paraná.