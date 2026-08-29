Acidente entre dois carros deixa criança e motorista feridos em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma criança de 11 anos e uma mulher de 40 ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na noite desta sexta-feira (28), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A colisão aconteceu por volta das 19h30, no km 252 da PR-092. Continua após a publicidade

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um Hyundai HB20 e um Fiat Siena, ambos com placas de Wenceslau Braz.

Conforme as informações levantadas no local, uma mulher de 72 anos conduzia o HB20 pela PR-422, no sentido Tomazina a Wenceslau Braz. Ao cruzar a PR-092, o automóvel se envolveu em uma colisão transversal com o Siena, que trafegava pela rodovia.

A motorista do Siena, de 40 anos, e uma criança de 11 anos que estava como passageira ficaram feridas. As duas vítimas foram atendidas por uma equipe de resgate da concessionária EPR e encaminhadas ao Hospital Municipal de Wenceslau Braz. Continua após a publicidade

A condutora do HB20 não sofreu ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.