Entregador encontra idoso enforcado em ponto de táxi em Santana do Itararé

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - Um idoso conhecido popularmente como “Seu Zé” foi encontrado morto durante a madrugada deste sábado (29), em um ponto de táxi localizado na região central de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná. Um entregador teria encontrado a vítima e acionado ajuda. Continua após a publicidade

Conforme informações preliminares apuradas pela reportagem, o homem, com idade estimada entre 60 e 70 anos, foi encontrado enforcado no ponto de táxi situado na Praça da Matriz, ao lado da Rua Coberta, no Centro da cidade.

O entregador deixava o trabalho durante a madrugada quando se deparou com o idoso pendurado na estrutura e sem vida. A situação mobilizou as autoridades para o atendimento da ocorrência e realização dos procedimentos necessários no local.

Seu Zé era bastante conhecido pelos moradores de Santana do Itararé. Informações obtidas pela reportagem apontam que ele não teria familiares consanguíneos residindo no município. Continua após a publicidade

Pouco antes de ser encontrado morto, o idoso teria sido visto em uma lanchonete da cidade, possivelmente a mesma onde o entregador trabalha. Por volta de 01h30, ele teria passado pelo estabelecimento, onde comeu um pastel. Horas depois, ocorreu a localização do corpo na Praça da Matriz.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as circunstâncias que antecederam a morte. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.