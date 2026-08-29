Entregador encontra idoso enforcado em ponto de táxi em Santana do Itararé

Vítima era conhecida como “Seu Zé” e bastante conhecida na cidade; corpo foi encontrado durante a madrugada deste sábado (29), na Praça da Matriz. Principal suspeita é de suicídio

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/08/2026 às 09h40
Entregador encontra idoso enforcado em ponto de táxi em Santana do Itararé
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - Um idoso conhecido popularmente como “Seu Zé” foi encontrado morto durante a madrugada deste sábado (29), em um ponto de táxi localizado na região central de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná. Um entregador teria encontrado a vítima e acionado ajuda. 

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Conforme informações preliminares apuradas pela reportagem, o homem, com idade estimada entre 60 e 70 anos, foi encontrado enforcado no ponto de táxi situado na Praça da Matriz, ao lado da Rua Coberta, no Centro da cidade. 

O entregador deixava o trabalho durante a madrugada quando se deparou com o idoso pendurado na estrutura e sem vida. A situação mobilizou as autoridades para o atendimento da ocorrência e realização dos procedimentos necessários no local. 

Seu Zé era bastante conhecido pelos moradores de Santana do Itararé. Informações obtidas pela reportagem apontam que ele não teria familiares consanguíneos residindo no município. 

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Pouco antes de ser encontrado morto, o idoso teria sido visto em uma lanchonete da cidade, possivelmente a mesma onde o entregador trabalha. Por volta de 01h30, ele teria passado pelo estabelecimento, onde comeu um pastel. Horas depois, ocorreu a localização do corpo na Praça da Matriz. 

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as circunstâncias que antecederam a morte. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. 

A reportagem acompanha a ocorrência e a matéria poderá ser atualizada assim que novas informações forem confirmadas oficialmente. 

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