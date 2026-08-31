Nova eleição em Santana do Itararé é marcada para 25 de outubro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - Eleitores de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, voltarão às urnas no dia 25 de outubro para escolher um novo prefeito e vice-prefeito. A eleição suplementar foi definida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) após a cassação dos mandatos de Élcio José Vidal, o Calé Vidal (PSD), e Joás Ferraz Michetti (PSD), e o consequente afastamento da chapa do comando da prefeitura.

Continua após a publicidade

Conforme as informações disponibilizadas oficialmente pelo do TRE, os candidatos escolhidos para assumir a prefeitura serão diplomados até o dia 13 de novembro, encerrando o processo eleitoral extraordinário e abrindo caminho para que os novos prefeito e vice assumam definitivamente o comando do município.

Desde a última quinta-feira (27), o município é administrado interinamente pelo então presidente da câmara municipal, vereador Reinaldo de Oliveira Amador, o Naldo Motorista (PDT). Ele assumiu o Executivo após o afastamento de Calé e permanecerá à frente da prefeitura durante o período de transição até a definição dos novos eleitos.

Partidos têm até setembro para definir candidatos

Com a nova eleição confirmada, começa agora a corrida dos partidos para definir quem estará na disputa pelo comando de Santana do Itararé. Conforme o calendário estabelecido pelo TRE-PR, as convenções partidárias para escolha dos candidatos e formação de coligações deverão ser realizadas entre os dias 7 e 11 de setembro.

Continua após a publicidade

Para concorrer, os interessados deverão cumprir as condições de elegibilidade previstas para o pleito. Entre as exigências estabelecidas pela Justiça Eleitoral estão possuir domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária deferida até 25 de abril, seis meses antes da eleição.

Depois das convenções, partidos, federações e coligações terão até as 19h do dia 14 de setembro para apresentar os pedidos de registro das candidaturas à Justiça Eleitoral. A partir do encerramento desse prazo, estará autorizada a propaganda eleitoral, seguindo as normas estabelecidas pela legislação.

Diferentemente das eleições regulares, a disputa suplementar em Santana do Itararé não terá horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, exatamente por se tratar de uma eleição suplementar.

Continua após a publicidade

A votação ocorrerá das 8h às 17h do dia 25 de outubro, simultaneamente ao segundo turno das Eleições Gerais de 2026. Assim, além de participar da escolha prevista no calendário nacional, o eleitorado de Santana do Itararé terá pela frente uma decisão adicional: definir quem assumirá definitivamente a prefeitura e completará o atual mandato.

Prestação de contas e diplomação

Encerrada a votação, candidatos, partidos e federações terão até 30 de outubro para apresentar as prestações de contas à Justiça Eleitoral por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

A entrega e validação das mídias poderão ser realizadas pelo Sistema de Entrega de Mídia Eletrônica da Justiça Eleitoral (SIEME) ou diretamente no Cartório Eleitoral, até as 19h da mesma data. Para esta eleição suplementar, não será exigida a apresentação de prestação de contas parcial nem de relatórios financeiros durante a campanha.

O calendário prevê ainda que os candidatos escolhidos nas urnas sejam diplomados até 13 de novembro, encerrando o processo eleitoral extraordinário e abrindo caminho para que os novos prefeito e vice assumam definitivamente o comando do município.