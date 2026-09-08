Caminhão furtado com equipamentos de Seu Jorge é recuperado em Santana do Itararé

Veículo havia sido levado na noite de segunda-feira (7), em São Paulo, e foi localizado após levantar suspeitas ao entrar no Paraná com placas de Alagoas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/09/2026 às 14h52 Atualizada em 08/09/2026 às 15h02
Caminhão furtado com equipamentos de Seu Jorge é recuperado em Santana do Itararé
Entre os materiais estavam aparelhos de som, violões, guitarras, microfones e outros equipamentos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - Um caminhão carregado com equipamentos utilizados pela banda do cantor Seu Jorge foi encontrado em Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, após ter sido furtado na cidade de São Paulo. O veículo foi encontrado na manhã desta terça-feira (08).

De acordo com as primeiras informações apuradas pela Folha, o caminhão foi dado como furtado na noite de segunda-feira (07), na capital paulista. Após o desaparecimento, um veículo com características semelhantes foi avistado atravessando a divisa entre São Paulo e Paraná em direção a Santana do Itararé.

Apesar das características coincidirem com as do caminhão procurado, um detalhe chamou a atenção: o veículo circulava com placas de Alagoas, aumentando as suspeitas sobre sua procedência.

A informação chegou ao vereador Bruno, de Santana do Itararé e tem uma empresa de segurança na cidade, que passou a procurar pelo veículo e encontrou um caminhão com as mesmas características estacionado em frente ao Campo Municipal. Diante da situação, ele comunicou a Polícia Militar de São Paulo e do Paraná.

Inicialmente, havia a suspeita de que o veículo pudesse estar sendo utilizado para o transporte de drogas. Os policiais realizaram uma espécie de campana nas proximidades para verificar se alguém apareceria para buscar o caminhão. Após algumas horas, porém, ninguém se aproximou.

Com autorização para verificar o interior do veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de equipamentos musicais. Entre os materiais estavam aparelhos de som, violões, guitarras, microfones e outros equipamentos identificados como pertencentes à produção da banda de Seu Jorge, um dos principais nomes da música popular brasileira.

Até o momento, não há detalhes sobre levantamento de quantos equipamentos e instrumentos foram encontrados, nem o valor estimado da carga.

Ainda conforme as informações obtidas pela Folha, o veículo pertence à Santos Transportes, empresa responsável pelo transporte dos equipamentos.

Representantes da transportadora informaram que o caminhão havia sido furtado na noite de segunda-feira, em São Paulo, após um show do cantor. O motorista teria estacionado o veículo e, ao retornar ao local, percebeu que o caminhão havia desaparecido.

As circunstâncias do furto, a possível adulteração das placas e o trajeto percorrido pelo veículo até Santana do Itararé ainda deverão ser esclarecidos pelas autoridades. Até o momento, também não há informação sobre suspeitos identificados ou presos.

A Folha acompanha o caso e segue apurando novas informações junto às autoridades policiais e aos responsáveis pelo transporte da carga.

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