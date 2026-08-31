Presidente da câmara de Santana do Itararé ficará menos de três meses como prefeito

Naldo Motorista (PDT) ficará menos de três meses à frente do Executivo, isso porque a eleição suplementar foi marcada para outubro. Foto: Câmara Municipal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - A passagem do vereador Reinaldo de Oliveira Amador, o Naldo Motorista (PDT), pelo comando da prefeitura de Santana do Itararé será curta. Empossado como prefeito interino na última quinta-feira (27), após o afastamento de Élcio José Vidal, o Calé Vidal (PSD), e do vice Joás Ferraz Michetti (PSD), o então presidente da câmara municipal deve permanecer menos de três meses à frente do Executivo.

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O período reduzido no cargo ocorre porque Santana do Itararé já tem data para voltar às urnas. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) marcou para 25 de outubro a eleição suplementar que definirá os novos prefeito e vice-prefeito do município.

Conforme o calendário eleitoral, os vencedores deverão ser diplomados até 13 de novembro. Com isso, Naldo exerce uma administração essencialmente de transição, permanecendo no comando da prefeitura somente até que a nova chapa escolhida pela população esteja apta a assumir definitivamente o Executivo.

A situação coloca Santana do Itararé diante de uma sequência incomum de mudanças no comando municipal. Calé Vidal havia sido eleito nas eleições de 2024, mas teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Com o afastamento da chapa, a legislação determinou que o presidente da Câmara assumisse temporariamente a prefeitura enquanto uma nova eleição fosse organizada.

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Eleição já movimenta cenário político

Enquanto Naldo Motorista administra o município interinamente, os partidos terão poucas semanas para organizar as chapas que disputarão a prefeitura.

As convenções partidárias para escolha dos candidatos e formação de eventuais coligações estão previstas para ocorrer entre 7 e 11 de setembro. Já os pedidos de registro das candidaturas deverão ser apresentados à Justiça Eleitoral até as 19h do dia 14 de setembro.

Após o encerramento do prazo para os registros, estará autorizada a propaganda eleitoral. Por se tratar de uma eleição suplementar, entretanto, não haverá horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão.

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Para participar da disputa, os candidatos também precisarão cumprir as condições de elegibilidade estabelecidas pela Justiça Eleitoral, incluindo domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária deferida até 25 de abril.

Santana terá duas decisões nas urnas

A eleição suplementar será realizada das 8h às 17h do dia 25 de outubro, mesma data prevista para o segundo turno das Eleições Gerais de 2026.

Isso significa que os eleitores de Santana do Itararé terão uma responsabilidade adicional naquele domingo. Além das escolhas referentes ao cenário estadual e nacional, a população também decidirá quem ficará definitivamente à frente da prefeitura e completará o atual mandato.

Depois da votação, candidatos, partidos e federações terão até 30 de outubro para entregar as prestações de contas referentes à eleição suplementar.

A etapa final será a diplomação dos vencedores, prevista para ocorrer até 13 de novembro. Até lá, Naldo Motorista seguirá responsável pelo Executivo municipal, encerrando uma passagem de menos de três meses pela cadeira de prefeito antes de devolver aos eleitores de Santana do Itararé a definição sobre quem comandará o município.