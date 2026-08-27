Decisão judicial afasta prefeito de Santana do Itararé; presidente da câmara assume nesta quinta

Em entrevista exclusiva à Folha Extra, Calé Vidal falou sobre o afastamento, revelou os próximos passos da defesa e afirmou que poderá disputar novamente a Prefeitura caso esteja elegível. Naldo Motorista será empossado às 18h

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/08/2026 às 10h20
Decisão judicial afasta prefeito de Santana do Itararé; presidente da câmara assume nesta quinta
Élcio José Vidal, o Calé Vidal (PSD), prefeito afastado de Santana do Itararé, em podcast com a Folha em 2024. Foto: Arquivo Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - A cassação dos mandatos do prefeito de Santana do Itararé, Élcio José Vidal, o Calé Vidal (PSD), e do vice-prefeito Joás Ferraz Michetti (PSD) ganhou um novo e decisivo capítulo nesta semana. Após analisar os recursos apresentados pela defesa, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) manteve a cassação, resultando no afastamento de Calé do comando da prefeitura. Com a decisão, o presidente da câmara municipal, vereador Reinaldo de Oliveira Amador, o Naldo Motorista (PDT), será empossado nesta quinta-feira (27) como prefeito interino.

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A sessão de posse está marcada para as 18h, na Câmara Municipal. Naldo assume o Executivo enquanto Calé Vidal segue recorrendo da decisão na Justiça Eleitoral e tenta reverter a cassação que interrompeu seu mandato.

Em entrevista exclusiva à Folha Extra na manhã desta quinta-feira, Calé falou pela primeira vez após a confirmação de seu afastamento. O prefeito afastado afirmou que respeita a determinação judicial, embora discorde de pontos da decisão, e garantiu que sua defesa já adotou novas medidas jurídicas.

“Uma decisão judicial a gente aceita, acata, embora discorde em alguns pontos. Mas está tudo dentro dos trâmites legais”, afirmou.

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Segundo Calé, sua defesa apresentou embargos e recurso especial e agora aguarda uma nova manifestação da Justiça Eleitoral. Ele reconheceu que, enquanto não houver uma decisão capaz de modificar o atual cenário, Naldo assume legitimamente o comando do município.

“É normal a posse, porque foi determinado o afastamento, a cassação. Porém, nós estamos com embargos e com recurso especial, aguardando decisão”, explicou.

“Podemos ter novidades nos próximos dias”

Apesar do afastamento, Calé não considera encerrada a disputa judicial. À Folha, afirmou que existe a possibilidade de uma nova decisão alterar o cenário, embora reconheça as dificuldades para conseguir uma reversão.

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“Claro que pode ter uma nova mudança. Pode. Difícil? Sim, difícil. Mas podemos ter novidades nos próximos dias”, declarou.

De acordo com o prefeito afastado, não há um prazo definido para a análise dos recursos. A resposta, segundo as informações que recebeu de sua defesa, pode ocorrer nos próximos dias ou levar mais tempo. Enquanto isso, Naldo Motorista permanecerá à frente da prefeitura.

O presidente da câmara municipal, vereador Reinaldo de Oliveira Amador, o Naldo Motorista (PDT), será empossado nesta quinta-feira (27) como prefeito interino. Foto: Câmara de Vereadores

Calé mira nova eleição

A entrevista também trouxe uma declaração importante sobre o futuro político de Calé Vidal. Caso os recursos não revertam a cassação e uma nova eleição seja determinada em Santana do Itararé, ele afirmou que pretende concorrer novamente ao cargo de prefeito se estiver juridicamente apto.

“Dependendo da situação, se eu não tiver inelegibilidade, eu concorro novamente ao cargo de prefeito. Isso vai depender também de uma decisão do TSE”, afirmou.

Calé disse ainda que existem questionamentos jurídicos relacionados à sua elegibilidade. Caso fique impedido de participar de uma eventual nova disputa, o grupo político deverá apresentar outro candidato.

“Na minha impossibilidade de candidatar, nós vamos escolher um candidato do grupo para ser o próximo prefeito da cidade”, disse.

O prefeito afastado também mencionou à reportagem a possibilidade de uma eventual eleição ocorrer em 25 de outubro, juntamente com o segundo turno das eleições presidenciais. A realização e a data de uma eleição suplementar, porém, dependem das decisões e do calendário definido oficialmente pela Justiça Eleitoral.

Calé nega participação e fala em “armação”

Durante a conversa com a Folha Extra, Calé também voltou a contestar os fatos que levaram à cassação. O processo eleitoral envolve acusação de compra de votos durante as eleições municipais.

Segundo Calé, os fatos considerados no processo estão relacionados a duas transferências via Pix. Uma delas, no valor de R$ 300, teria sido realizada por um colaborador da campanha, enquanto outra, de R$ 100, teria sido feita pelo então candidato a vice-prefeito.

“Não teve, em momento algum, minha participação nesse processo”, declarou.

Ao apresentar sua versão dos acontecimentos, o prefeito afastado foi além e afirmou acreditar que a situação teria sido provocada por adversários políticos.

“Eu acho que foi uma cilada, uma armação por parte da oposição, quando viu que tinha perdido a eleição”, afirmou.

As declarações correspondem à versão apresentada por Calé Vidal sobre o processo. O caso foi analisado pela Justiça Eleitoral e, após decisão inicialmente favorável à chapa em primeira instância, chegou ao TRE-PR, onde o entendimento foi revertido e a maioria dos desembargadores votou pela cassação dos mandatos.

Naldo assume com apoio de Calé

Mesmo afastado, Calé afirmou que pretende apoiar a administração de Naldo Motorista. Os dois pertencem ao mesmo grupo político, apesar de serem filiados a partidos diferentes.

“Estamos junto com o prefeito que vai assumir agora, o Naldo. O Naldo é do nosso grupo político. Vamos estar do lado dele, dando todo apoio possível”, declarou.

Com a posse marcada para esta quinta-feira, Naldo passa a comandar oficialmente a Prefeitura e será responsável pela continuidade dos serviços, obras e demais ações da administração municipal durante o período de interinidade.

A reportagem da Folha Extra também tentou entrar em contato com Naldo Motorista em busca de um posicionamento sobre a posse e o momento político do município. No entanto, a reportagem foi informada que o vereador não pretende se manifestar neste momento, em respeito a Calé Vidal.

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