Empresário é encontrado morto dentro de quarto em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um empresário de 37 anos foi encontrado morto dentro de uma residência em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, na manhã desta quinta-feira (27). A vítima foi identificada como Henrique Brisola de Oliveira. As informações são da Folha Paranaense.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 9h45, em um imóvel localizado na Rua Eurides Alves dos Santos, no bairro Matarazzo. A equipe policial foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atendia uma ocorrência de morte no local.

Quando os socorristas chegaram à residência, Henrique já estava sem vida. O empresário foi encontrado sobre a cama, dentro de um dos quartos do imóvel.

Segundo o relatório policial, durante o atendimento foram localizadas nas proximidades do corpo diversas embalagens de medicamentos. Também foram encontradas embalagens contendo uma substância com características semelhantes à cocaína.

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Até o momento, porém, não há confirmação de que os materiais encontrados tenham qualquer relação com a morte. A causa do óbito deverá ser determinada por meio dos exames realizados pelos órgãos competentes.

Diante da situação, a Polícia Militar isolou a área e acionou equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML), responsáveis pela perícia, recolhimento do corpo e demais procedimentos. As circunstâncias da morte deverão ser esclarecidas a partir dos trabalhos periciais e da investigação.

Comoção

Natural de Santo Antônio da Platina, Henrique atuava profissionalmente como gerente comercial em Jaguariaíva. A notícia de sua morte, aos 37 anos, causou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

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Após a confirmação do falecimento, uma nota de pesar destacou a trajetória profissional de Henrique, além de sua amizade, dedicação e profissionalismo.

Henrique foi sepultado nesta sexta-feira (28) em Joaquim Távora.