Celular de idoso desaparece após abordagem de homem pedindo dinheiro no Norte Pioneiro

Homem de 63 anos realizava entregas quando foi abordado por um desconhecido; minutos depois, percebeu que estava sem o aparelho

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
28/08/2026 às 09h28
Celular de idoso desaparece após abordagem de homem pedindo dinheiro no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um idoso de 63 anos notou que seu celular havia desaparecido enquanto realizava entregas em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Pouco antes de perceber o desaparecimento do aparelho, ele havia sido abordado por um homem que pediu dinheiro. O caso mobilizou a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (27).

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Conforme informações do relatório policial, a ocorrência foi registrada por volta das 16h27, na Rua Bento Ferraz de Campos. A vítima contou que havia estacionado o veículo nas proximidades de um supermercado para realizar uma entrega.

Ao retornar ao automóvel, o idoso foi abordado por um homem que vestia bermuda clara e blusa azul. O desconhecido se aproximou e pediu dinheiro, mas a vítima respondeu que não tinha nenhuma quantia para entregar.

Depois da abordagem, o trabalhador deixou o local e seguiu normalmente com a rotina de entregas pela cidade. Alguns minutos mais tarde, porém, percebeu que seu aparelho celular não estava mais com ele.

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Homem que pediu dinheiro levantou suspeita

Ao constatar o desaparecimento, o idoso passou a desconfiar do homem que havia se aproximado dele momentos antes e relatou a situação à Polícia Militar. Não há, porém, confirmação de que o suspeito tenha sido o responsável por pegar o aparelho.

Após receber as características do homem, equipes policiais realizaram diligências pela região na tentativa de localizá-lo. As buscas, no entanto, não tiveram sucesso.

Diante da situação, a vítima recebeu orientações dos policiais sobre os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado para as providências necessárias.

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Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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